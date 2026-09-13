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Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”

Nick Rădoi a oferit prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri trece prin momente extrem de grele după ce partenera sa de viață s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026.

Autor: Razvan Paltin
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 11:27 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 11:59
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Vestea morții Mădălinei Apostol a venit în dimineața zilei de duminică. Nick Rădoi a fost contactat de reporterii SpyNews.ro și a vorbit pentru prima dată despre tragedia care l-a lovit.

Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi este devastat după pierderea partenerei sale. Contactat de reporterii SpyNews.ro, omul de afaceri a mărturisit că durerea este atât de mare încât, în aceste momente, nu poate oferi o declarație amplă.
„Sunt distrus. Nu pot să vorbesc, nu am voce”, a transmis Nick Rădoi pentru SpyNews.ro.
Mădălina Apostol și Nick Rădoi au trăit de-a lungul anilor o poveste de dragoste cu mai multe despărțiri și împăcări. Cu toate acestea, în luna august, omul de afaceri declara că lucrurile mergeau bine între ei.

Citește și: Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică

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Mădălina Apostol alesese să stea departe de lumina reflectoarelor

În ultimii ani, Mădălina Apostol devenise tot mai discretă și apărea rar în spațiul public. Aceasta plecase din România și se mutase în Mexic pentru a-i fi alături lui Nick Rădoi.
În luna iulie a acestui an, Mădălina Apostol publicase pe rețelele sociale mai multe imagini de pe un iaht, după o perioadă în care aparițiile sale în mediul online deveniseră tot mai rare. Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar vestea morții sale a venit în dimineața zilei de 13 septembrie. Informațiile apărute până în acest moment cu privire la împrejurările decesului nu au fost confirmate oficial.

Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică...
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