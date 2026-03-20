Kate Middleton, look seducător. Cum a uimit recent, la Banchetul de Stat oferit în cinstea președintelui nigerian

Prințesa de Wales a reușit să atragă toate privirile la Banchetul de Stat. Kate Middleton a optat pentru un machiaj diferit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 12:30 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 13:00
Kate Middleton a reușit să uimească cu o apariție inedită la cel mai recent eveniment | hepta.ro

Mama Prințului George, a Prințesei Charlotte și a Prințului Louis a reușit să uimească recent. A participat alături de membrii Familiei Regale Britanice la Banchetul de Stat, acolo unde a îmbrăcat o rochie lungă de culoare verde și un machiaj complet diferit față de cele cu care i-a obișnuit pe toți.

Alături de Prințul William, aceasta a pășit zâmbind către primul Banchet de Stat din 2026. Evenimentul special a avut loc în onoarea Președintelui și a Primei Doamne a Nigeriei în vizita lor de stat.

Kate Middleton a renunțat la stilul boem în schimbul unui look seducător

Rochia perfectă pe care a purtat-o Prințesa de Wales a reușit să atragă toate privirile. Creația designerului Andrew Gn din Singapore a venit din nou în luminile reflectoarelor, asta după ce Kate Middleton a mai purtat o rochie similară în 2023 la Trooping the Colour. Detaliile mânecilor au reușit să atragă fără doar și poate.

Rochia pe gât, dar și tiara și bijuteriile alese au fost fără doar și poate atracția serii. Culoarea verde a rochiei, dar și detaliul ales de Kate Middleton, au avut aceleași nuanțe pe care le are și steagul Nigeriei. Această alegere este una similară cu cea pe care o făcea și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în cadrul întâlnirilor de acest gen.

Întotdeauna cu o apariție radiantă, Kate Middleton a reușit și de data aceasta să lase în prim-plan ideea de natural. Cu toate acestea, a optat pentru un machiaj smokey eye. Banchetul de Stat a venit în aceeași zi în care Președintele Bola Ahmed Tinubu și Prima Doamnă Oluremi Tinubu au avut programată vizita de două zile în Anglia, arată acest site.

Ultima vizită de stat din partea Nigeriei în Anglia a avut loc în 1989, atunci când Regina Elisabeta a II-a se afla pe tron. Au existat în acea perioadă mai multe vizite de stat între 1973 și 1981.

Cum a apărut Kate Middleton în cadrul mai multor evenimente și baluri

De-a lungul timpului, Prințesa de Wales a reușit să-i uimească pe toți cu ținutele sale. A participat la trei evenimente diferite în 2025, acolo unde a îmbrăcat rochii ce au reușit să ia ochii tuturor. La Banchetul German de Stat care a avut loc pe 3 decembrie la Castelul Windsor a purtat o rochie lungă de culoare albastră cu mâneci lungi.

Nu au lipsit tiarele care au întregit de fiecare dată ținutele. În septembrie 2025, Kate Middleton s-a alăturat Prințului William, Prințului Charles și Reginei Camilla pentru a-i întâmpina pe Președintele Trump și pe soția sa, Melania, în cadrul unei vizite de stat.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
