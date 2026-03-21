Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română

Simularea Bacalaureatului 2026 începe pe 23 martie pentru elevii claselor terminale. Calendar, subiecte și reguli pentru probele scrise la limba română, profil și specializare.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Martie 2026, 17:30 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 00:01
Elevii vor susține doar probele scrise, fără simulări pentru competențe. | Shutterstock

Elevii din anii terminali de liceu se pregătesc pentru un pas important. Simularea Bacalaureatului 2026 va începe luni, 23 martie, cu prima probă.

Elevii din clasa a XII-a vor susține proba la limba și literatura română. Acest moment va marca debutul testărilor și pentru elevii de clasa a VII-a. Evaluările vor avea loc în condiții similare celor din examenul real, iar modelele orientative vor fi publicate de Ministerul Educației. Acestea au rolul de a confirma menținerea structurii, cu cerințe care vizează argumentarea, coerența și calitatea redactării.

Citește și: Noile modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026 la română, matematică și alte materii. Subiect și barem cu rezolvări

Proba elevilor va fi structurată în trei subiecte obligatorii. Aceștia vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva toate cerințele și pentru a putea acumula un punctaj total de 100 de puncte, dintre care 10 puncte vor fi acordate din oficiu.

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru profilul umanist

Filiera teoretică – Profilul umanist, Filiera vocațională – Profilul pedagogic

Primul subiect este cel mai amplu și are scopul de a evalua competențele de înțelegere și interpretare a unui text la prima vedere. Presupune cerințe variate: elevii vor explica sensurile unor cuvinte, vor identifica trăsături de limbaj, vor analiza atitudinea autorului sau vor prezenta trăsături morale. De asemenea, aceștia vor redacta un text argumentativ, în care să-și exprime opinia asupra modului în care percep anumite aspecte despre o personalitate, care poate fi influențată de interacțiunea directă cu aceasta.

Subiectul al doilea se concentrează pe analiza unui text dramatic, extras din piesa „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sadoveanu.

Subiectul al treilea este cel mai complex și presupune un eseu de minim 400 de cuvinte despre particularitățile unui roman scris după 1980.

Filiera teoretică – Profil real, Filiera tehnologică, Filiera vocațională – Toate profilurile, cu excepția celui pedagogic

Primul subiect este identic pentru toate profilurile și se bazează pe un text la prima vedere, cu cerințe care urmăresc competențe variate.

Subiectul al doilea presupune analiza unui fragment dramatic. Răspunsul trebuie să fie concis, dar bine structurat, reflectând utilizarea adecvată a limbajului literar.

Citește și: Ministerul Educației, program-pilot pentru elevii care se pregătesc de BAC. Ce măsuri se vor lua ca să se concentreze pe examene

Subiectul al treilea pentru elevii de la profilul real și filiera tehnologică constă în realizarea unui eseu centrat pe construcția unui personaj dintr-o operă cunoscută.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu vor susține simularea după următorul calendar:

  • 23 martie 2026 – Proba la Limba și literatura română
  • 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)
  • 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)
  • 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Elevii vor susține doar probele scrise, fără simulări pentru competențe. Probele vor începe la ora 9:00 și vor dura 3 ore. Notele nu se contează și nu se trec în catalog decât la cererea elevului sau a părintelui. Accesul elevilor în sala de examen este permis până la ora 08:30 dimineața.

AS.ro Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: &#8220;Acum o săptămână m-a sunat&#8221;
Observatornews.ro Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
Antena 3 "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete "Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
SpyNews Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...” Oana Ciocan nu-l mai vrea pe Jador în viața ei? Mesaj cu subînțeles: „Am renunțat...”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii claselor a VIII-a
Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii...
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a... Catine.ro
Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul
Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta
Dilan Cicek Deniz, singurul star din Turcia la petrecerea lui Elton John. Ce ținută a îmbrăcat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere judecarea lui pentru „crime de război”
Un susținător aprig al lui Vladimir Putin întoarce armele împotriva sa: îl numește „ilegitim” și cere... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Lavinia Pîrva, noi detalii despre viața de familie. De ce artista și soțul ei, Ștefan Bănică, nu își mai doresc un al doilea copil: „Am zis că se oprește treaba, copilul meu...”
Lavinia Pîrva, noi detalii despre viața de familie. De ce artista și soțul ei, Ștefan Bănică, nu își mai... Elle
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea
Ce s-a ales de Simina Loica, femeia pe care Jador a idolatrizat-o. Manelistul a vărsat multe lacrimi pentru ea Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem
Cornulețe de post cu apă minerală. Desert fraged cu gem HelloTaste.ro
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a... Antena3.ro
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii useit
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!”
Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu punem frână, țara va fi zdrobită! Datoria a ajuns la 60% din PIB!” BZI
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii
Zodiile norocoase în sezonul Berbecului 2026: cine dă lovitura primăverii Jurnalul
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea
Ce înseamnă Eid Mubarak și cum se transmite corect urarea Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire
Domeniul tot mai căutat de viitori studenţi români. Au salariu din facultate și job garantat după absolvire Observator
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp
Metode de detoxifiere a organismului. Cum poți elimina în mod natural toxinele din corp MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară
Cum să pregătești copilul pentru schimbarea orei de vară DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea UseIT
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă
Burger vegetal din năut și spanac. Rețetă de post sănătoasă Hello Taste
