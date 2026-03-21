Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba română

Simularea Bacalaureatului 2026 începe pe 23 martie pentru elevii claselor terminale. Calendar, subiecte și reguli pentru probele scrise la limba română, profil și specializare.

Elevii din anii terminali de liceu se pregătesc pentru un pas important. Simularea Bacalaureatului 2026 va începe luni, 23 martie, cu prima probă.

Elevii din clasa a XII-a vor susține proba la limba și literatura română. Acest moment va marca debutul testărilor și pentru elevii de clasa a VII-a. Evaluările vor avea loc în condiții similare celor din examenul real, iar modelele orientative vor fi publicate de Ministerul Educației. Acestea au rolul de a confirma menținerea structurii, cu cerințe care vizează argumentarea, coerența și calitatea redactării.

Articolul continuă după reclamă

Proba elevilor va fi structurată în trei subiecte obligatorii. Aceștia vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva toate cerințele și pentru a putea acumula un punctaj total de 100 de puncte, dintre care 10 puncte vor fi acordate din oficiu.

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru profilul umanist

Filiera teoretică – Profilul umanist, Filiera vocațională – Profilul pedagogic

Primul subiect este cel mai amplu și are scopul de a evalua competențele de înțelegere și interpretare a unui text la prima vedere. Presupune cerințe variate: elevii vor explica sensurile unor cuvinte, vor identifica trăsături de limbaj, vor analiza atitudinea autorului sau vor prezenta trăsături morale. De asemenea, aceștia vor redacta un text argumentativ, în care să-și exprime opinia asupra modului în care percep anumite aspecte despre o personalitate, care poate fi influențată de interacțiunea directă cu aceasta.

Subiectul al doilea se concentrează pe analiza unui text dramatic, extras din piesa „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sadoveanu.

Subiectul al treilea este cel mai complex și presupune un eseu de minim 400 de cuvinte despre particularitățile unui roman scris după 1980.

Filiera teoretică – Profil real, Filiera tehnologică, Filiera vocațională – Toate profilurile, cu excepția celui pedagogic

Primul subiect este identic pentru toate profilurile și se bazează pe un text la prima vedere, cu cerințe care urmăresc competențe variate.

Subiectul al doilea presupune analiza unui fragment dramatic. Răspunsul trebuie să fie concis, dar bine structurat, reflectând utilizarea adecvată a limbajului literar.

Subiectul al treilea pentru elevii de la profilul real și filiera tehnologică constă în realizarea unui eseu centrat pe construcția unui personaj dintr-o operă cunoscută.

Calendar simulare BAC 2026

Elevii de liceu vor susține simularea după următorul calendar:

23 martie 2026 – Proba la Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Elevii vor susține doar probele scrise, fără simulări pentru competențe. Probele vor începe la ora 9:00 și vor dura 3 ore. Notele nu se contează și nu se trec în catalog decât la cererea elevului sau a părintelui. Accesul elevilor în sala de examen este permis până la ora 08:30 dimineața.