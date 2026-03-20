Antena Căutare
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam

După un an de căsnicie și un băiețel minunat pe nume Avraam, Jador și Oana Ciocan și-au anunțat oficial despărțirea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 12:03 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 13:51
Galerie
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit în urmă cu câteva zile, spre surprinderea fanilor artistului.

În urmă cu câteva zile, Jador a anunțat pe rețelele de socializare că își caută o casă unde ar putea să se mute singur, după ce a luat decizia de a se despărți de soția lui. Se pare, însă, că Oana Ciocan nici măcar nu știa că partenerul ei luase această decizie și ar fi aflat despre despărțire din presă.

Partajul dintre Jador și Oana Ciocan

Din postările lor de pe rețelele de socializare, Oana și Jador păreau un cuplu fericit și împlinit, în special de când au devenit părinții micuțului Avraam. Din nefericire, în spatele pozele și video-urilor perfecte ei ascundeau unele neînțelegeri care nu au putut fi trecute cu vederea.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul despărțirii lor chiar i-a surprins pe fanii manelistului care nu se așteptau la o asemenea veste tristă. El a decis să se despartă de soția lui la doar o zi după ce a anunțat că își pune cariera muzicală pe pauză.

Cei doi soți sunt acum în prag de divorț, iar dacă acest lucru se va întâmpla, partajul va fi unul costisitor. Chiar dacă Jador a decis să rupă relația cu partenera lui, Oana Ciocan, el a spus că nu se va dezice de rolul de tată și va fi mereu acolo pentru fiul lui Avraam. Jador dorește să continue să se implice în creșterea și educarea fiului său. Jador a mai menționat că momentan, până când el și Oana vor lua o decizie finală legată de separarea lor, el i-a lăsat deja o sumă de bani pentru ca ea să poată avea grijă așa cum se cuvine de fiul lor.

Artistul a mai menționat că îi va trimite lunar o sumă de bani pentru copilul lor și îi va cumpăra și un apartament pentru ea și Avraam pentru a se asigura că cel mic crește în cele mai bune condiții.

Prin urmare, chiar dacă nu se mai înțeleg și au ales să se despartă, artistul o respectă pe Oana pentru faptul că este mama copilului lui și pentru că s-au iubit atâta timp.

Momentan, Jador a povestit pe rețelele de socializare că el este cel care a plecat și a lăsat-o pe Oana împreună cu fiul lor să locuiască în casa în care au stat împreună, el fiind acum în căutarea unei noi case.

Fanii artistului speră ca acesta să se regăsească pe perioada pauzei muzicale și ca toate aceste situații dificile să îl facă un om și mai puternic, continuând apoi să se întoarcă la meseria pe care el a făcut-o mereu cu atâta dragoste.

colaj jador si oana ciocan
+3
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x