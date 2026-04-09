Ce surpriză romantică i-a făcut Steve Ant iubitei sale Ramona Olaru în vacanță. "Îmi topești inima"

De când iubește din nou, Ramona Olaru, matinala de la Neatza cu Răzvan și Dani, radiază de fericire.

Frumoasa prezentatoare a rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani se bucură de începutul unei povești de dragoste minunate. Ramona a recunoscut recent că se iubește cu Stefanos, un cântăreț grec cunoscut sub numele de scenă de Steve Ant.

Ce gest romantic a făcut Steve Ant pentru iubita lui, Ramona Olaru, în vacanță

Celebrul artist o răsfață pe iubita lui ori de câte ori are ocazia, iar Ramona se simte adesea copleșită de gesturile de iubire pe care tânărul le face.

Îndrăgostită până peste cap, Ramona postează adesea pe Insta Story imagini din intimitatea casei ei atunci când gătește pentru Stefanos sau poze cu surprizele pe care el i le face. Este clar că Stefanos a știut cum să o cucerească pe Ramona care, nu de puține ori, a menționat că nu e ușor de impresionat.

Noul bărbat din viața ei este foarte atent la nevoile și dorințele Ramonei, iar asta o bucură foarte tare pe frumoasa prezentatoare meteo. Mereu cu zâmbetul pe buze atunci când se află în prezența lui, Ramona, le-a arătat pe Insta Story urmăritorilor ei că a plecat recent cu Steve Ant în vacanță.

Cei doi au ales o destinație exotică pentru a se bucura de căldură și relaxare. Ramona și Stefanos au parte de o vreme frumoasă, cu soare și temperaturi ridicate. Ei au ales să plece în Tenerife acolo unde se bucură de un sejur de lux.

Ramona a postat câteva imagini și video-uri la Insta Story în care l-a surprins și pe Stefanos. Frumoasa prezentatoare TV a ales să posteze și o imagine cu o surpriză pe care iubitul ei i-a lăsat-o la cazare. Poza a atras imediat atenția fanilor.

În imagine, se vede că Stefanos a comandat un buchet de flori superb pentru iubita lui și i-a lăsat și un bilet cu un mesaj romantic: „Meriți întreaga lume”. Gestul lui a emoționant-o pe Ramona care a scris la Insta Story că Stefanos îi topește inima.

Se vede că Steve Ant știe deja ce gusturi are Ramona și cu ce lucruri o poate surprinde pentru a-i face ziua mai frumoasă.

Fanii s-au bucurat să vadă că Ramona este iubită și apreciată la adevărata ei valoare de noul său iubit. Chiar dacă între Ramona și Stefanos există o diferență de vârstă de 6 ani, ea fiind mai mare, se pare că acest lucru nu stă în calea fericirii lor, iar ei se înțeleg din ce în ce mai bine.

