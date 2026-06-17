Descoperă ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul impresionant de la Eurovision 2026. Află ce sumă cere artista pentru a cânta la un eveniment.

Alexandra Căpitănescu a reușit să aducă un uriaș motiv de bucurie și mândrie pentru români după ce a participat la Eurovision 2026, la Viena, acolo unde a reușit să se claseze pe locul 3.

Descoperă care este onorariul artistei în prezent și cât trebuie să scoți din buzunar ca să o poți avea la un eveniment.

Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista

Alexandra Căpitănescu a fost reprezentanta României la Eruvosion 2026 și tânăra a reușit să se claseze pe locul al treilea, impresionând nu doar prin forța vocii, ci și prin spectacolul absolut surprinzător de pe scenă. La final, aceast a reușit să adune 296 de puncte, marcând astfel un punctaj istoric pentru țara noastră. Chiar dacă Bulgaria a câștigat, Alexandra Căpitănescu a câștigat numeroși fani nu doar în România, ci și peste hotare. Participarea la Eurovision 2026 și performanța înregistrată s-a reflectat și în tariful artistei. Despre aceasta se presupune că ar avea un onorariu destul de generos.

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Astfel, onorariul Alexandrei Căpitănescu pentru nunți, petrecereri sau diferite tipuri de evenimente este de până la 10.000 de euro, sumă în care este inclusă și formția cu care artista urcă pe scenă. Participarea la Eurovision 2026 i-a adus un plus de vizibilitate și apreciere, așa că și tariful a devenit unul mai ridicat. În schimb, pentru a participa la un concert, fanii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 100 de lei, totul în funcție și de eveniment sau locație, mai informează cancan.ro.

Și, fiind un tânăr artist în ascensiune, și agenda Alexandrei Căpitănescu începe să devină din ce în cem ai aglomerată.

Alexandra Căpitănescu s-a născut pe 31 iulie 2003 la Galați, este cântăreață și compozitoare. La doar 16 ani, artista a făcut senzație pe scena X Factor, demonstârnd că are toate ingredientele unui adevărat star. Aceasta a obținut locul 3 la Eurovision 2026 cu un scor de 296 de puncte, cu piesa „Choke me”, care a s-a bucurat de multă popularitate în mediul online.