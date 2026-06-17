Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista

Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista

Descoperă ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul impresionant de la Eurovision 2026. Află ce sumă cere artista pentru a cânta la un eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 23:00 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 00:59
Galerie
Descoperă ce onorariu are artista, după participarea la Eurovision | hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alexandra Căpitănescu a reușit să aducă un uriaș motiv de bucurie și mândrie pentru români după ce a participat la Eurovision 2026, la Viena, acolo unde a reușit să se claseze pe locul 3.

Descoperă care este onorariul artistei în prezent și cât trebuie să scoți din buzunar ca să o poți avea la un eveniment.

Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista

Alexandra Căpitănescu a fost reprezentanta României la Eruvosion 2026 și tânăra a reușit să se claseze pe locul al treilea, impresionând nu doar prin forța vocii, ci și prin spectacolul absolut surprinzător de pe scenă. La final, aceast a reușit să adune 296 de puncte, marcând astfel un punctaj istoric pentru țara noastră. Chiar dacă Bulgaria a câștigat, Alexandra Căpitănescu a câștigat numeroși fani nu doar în România, ci și peste hotare. Participarea la Eurovision 2026 și performanța înregistrată s-a reflectat și în tariful artistei. Despre aceasta se presupune că ar avea un onorariu destul de generos.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o specializare inedită

Astfel, onorariul Alexandrei Căpitănescu pentru nunți, petrecereri sau diferite tipuri de evenimente este de până la 10.000 de euro, sumă în care este inclusă și formția cu care artista urcă pe scenă. Participarea la Eurovision 2026 i-a adus un plus de vizibilitate și apreciere, așa că și tariful a devenit unul mai ridicat. În schimb, pentru a participa la un concert, fanii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 100 de lei, totul în funcție și de eveniment sau locație, mai informează cancan.ro.

Și, fiind un tânăr artist în ascensiune, și agenda Alexandrei Căpitănescu începe să devină din ce în cem ai aglomerată.

colaj foto cu alexandra capitanescu

Alexandra Căpitănescu s-a născut pe 31 iulie 2003 la Galați, este cântăreață și compozitoare. La doar 16 ani, artista a făcut senzație pe scena X Factor, demonstârnd că are toate ingredientele unui adevărat star. Aceasta a obținut locul 3 la Eurovision 2026 cu un scor de 296 de puncte, cu piesa „Choke me”, care a s-a bucurat de multă popularitate în mediul online.

Imagini greu de privit cu Jeremy Clarkson de pe patul de spital. Legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit
Observatornews.ro Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Antena 3 Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Imagini greu de privit cu Jeremy Clarkson de pe patul de spital. Legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer
Imagini greu de privit cu Jeremy Clarkson de pe patul de spital. Legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată Mariana, mama lui Cristi Chivu. Cum a apărut în fața clubului unde a debutat fostul fotbalist
Cum arată Mariana, mama lui Cristi Chivu. Cum a apărut în fața clubului unde a debutat fostul fotbalist
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie a fost arestată pe aeroport, înainte de a se întoarce acasă, pentru că a postat o recenzie negativă despre vacanța ei în Maroc
O femeie a fost arestată pe aeroport, înainte de a se întoarce acasă, pentru că a postat o recenzie negativă... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“ BZI
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj Jurnalul
Kate Middleton vorbește deschis despre lupta cu cancerul. Cum i-a schimbat boala perspectiva asupra vieții
Kate Middleton vorbește deschis despre lupta cu cancerul. Cum i-a schimbat boala perspectiva asupra vieții Kudika
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR Redactia.ro
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x