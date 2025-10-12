Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară

- România – Austria, duminică, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY
Sindromul persoanei rigide (SPR) este o boală neurologică rară, care se manifestă printr-o creștere treptată a rigidității musculare și prin episoade frecvente de spasme musculare dureroase.
Celine Dion, apariție rară în public la un concert
Céline Dion a ieșit în oraș pentru a se bucura de concertul unui alt artist legendar – și a făcut-o în familie!
Artista în vârstă de 57 de ani, cunoscută pentru piesa „My Heart Will Go On”, a fost surprinsă alături de cei trei fii ai săi – René-Charles, de 24 de ani, și gemenii Nelson și Eddy, de 14 ani – la concertul lui Paul McCartney din turneul „Got Back”, desfășurat pe 4 octombrie, pe stadionul Allegiant din Las Vegas.
Cea mai recentă apariție a lui Celine Dion are loc în contextul luptei sale cu sindromul persoanei rigide, afecțiune cu care a fost diagnosticată în 2022.
Diva, îmbrăcată într-un pulover negru cu guler înalt și o pălărie asortată, a fost surprinsă aplaudând și ridicând pumnii în aer, bucurându-se de prestația lui McCartney alături de cei trei fii ai săi.
Celine și-a crescut băieții alături de soțul ei, René Angélil, care a murit în 2016, în urma unui cancer la gât.
Cântăreața a avut foarte puține apariții publice de când a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide – o afecțiune autoimună și neurologică rară, descoperită în cazul ei în august 2022 – însă a mai fost văzută anterior la câteva evenimente muzicale live.
Artista a participat la concertul trupei Coldplay în luna iunie
În luna iunie, Celine Dion a fost din nou văzută în public pe stadionul Allegiant, unde a participat la concertul trupei Coldplay din cadrul turneului „Music of the Spheres World Tour”.
Artista nu s-a limitat la a urmări spectacolul, ci a discutat și cu solistul Chris Martin, care i-a dedicat un moment special pe scenă.
„Ei bine, Celine, sora mea minunată. Tu faci ca inima mea să bată mereu, aproape sau departe, ești o adevărată supervedetă. Să o aplaudăm pe legendara Céline Dion, te iubim!”, a spus Chris Martin, după ce imaginea artistei a fost proiectată pe ecranele din timpul show-ului, potrivit unui videoclip publicat de un fan pe platforma X.
Discursul emoționant al lui Chris Martin, însoțit de aplauzele publicului, a făcut-o pe interpreta piesei „The Power of Love” să se emoționeze vizibil.
Celine Dion, care a fost prezentă la concertul Coldplay alături de fiii ei, a descris mai târziu evenimentul drept „de neuitat”, scriind pe Instagram: „Inima mea încă mai cântă! 🎶”.
„Le mulțumesc din suflet trupei și echipei lor minunate pentru felul cald și plin de bunătate în care ne-au primit”, a scris Dion. „A fost… fantastique ❤️”.
Această primă apariție a familiei pe stadionul Allegiant a avut loc la scurt timp după ce Celine a acordat un interviu revistei People, în care a vorbit despre sprijinul și puterea pe care le găsește în fiii săi în lupta cu boala – o afecțiune ce provoacă spasme musculare dureroase, precum și dificultăți de mers și de respirație.
„La un moment dat, abia mai puteam merge și îmi lipsea enorm sentimentul de a trăi cu adevărat”, a mărturisit Celine Dion pentru People.
„Copiii mei au început să observe. Mi-am spus: «Bine, au pierdut deja un părinte. Nu vreau să le fie teamă»”.
„Le-am explicat: «V-ați pierdut tatăl, dar mama are o afecțiune, iar asta e altceva. Nu o să mor», a adăugat artista. „Este o boală cu care va trebui să învăț să trăiesc".