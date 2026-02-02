Chappell Roan, artista care a apărut la bustul gol pe covorul roșu la Premiile Emmy 2026. A întors toate privirile invitaților

Rochia lui Chappell Roan a întors toate privirile la gala de decernare a Premiilor Emmy care a avut loc aseară. Cu o rochie care nu i-a acoperit deloc bustul, prinsă cu doi cercei de fiecare sân, a lăsat la vedere mai mult decât se așteptau invitații.
Chappell Roan, rochia provocatoare care a stârnit controverse
Complet lipsită de inhibiții, Chappell și-a asortat rochia cu culoarea părului ei roșcat. Ea a ales un machiaj strident, care i-a pus în valoare ochii și pomeții și o coafură lejeră, cu părul lung ondulat și câteva împletituri. Cu pielea acoperită de tatuaje în partea de sus, Chappell a ales să nu-și acopere bustul, mergând pe covorul roșu și pozând la panou total dezinvoltă și mândră de formele ei.
Chappell a ales să-și prindă rochia de bust cu două piercinguri, lăsându-și formele la vedere. Pe lângă faptul că a avut bustul descoperit, în partea de jos rochia ei a fost transparentă. Atunci când se întorcea cu spatele, i se vedea lenjeria intimă de aceeași culoarea cu rochia, lăsând posteriorul la vedere.
Chappell nu s-a sfiit să arate mai multă piele decât restul invitatelor. Tânăra cântăreață și-a arătat formele să ezite.
Cunoscută deja pentru firea ei nonconformistă și stilul vestimentar ieșit din anonimat, Chappell își impresionează mereu fanii cu ținutele ei.
Chappell Roan a ajuns faimoasă după lansarea piesei Pink Pony Club. Primul ei EP a fost lansat în 2017 și s-a intitulat School Nights cu casa de discuri Atlantic Records. După câțiva ani în care succesul în cariera muzicală a întârziat să apară, Chappell a rămas fără sprijinul casei de discuri în 2020, iar în 2023 și-a lansat primul ei album de sudio numit The Rise and Fall of a Midwest Princess cu casa de discuri Island Records.
În 2024, Chappell a devenit cunoscută cu single-ul ei Good Luck, Babe care a ajuns să fie pe locul 4 în topul celor mai ascultate 100 de piese din topul Billboard. Chiar dacă inițial a fost nevoie de mai mulți ani de muncă pentru a se face remarcată, tânăra artistă a fost extrem de ambițioasă și nu a renunțat la visul ei.
Mai multe piese de pe albumul ei, precum Hot to Go și Pink Pony Club au ajuns să fie în top 5 cele mai ascultate piese din Marea Britanie.
Ea și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani când a început să cânte la pian. La vârsta de 14 ani deja înregistra coveruri și pe posta pe YouTube. Lumea a îndrăgit-o pentru stilul ei unic și vocea incredibilă.
Cariera ei a luat mai multă amploare în ultimii 3 ani, când Chappell Roan a primit aprecierea fanilor și astăzi mii de persoane o îndrăgesc pentru muzica ei.
