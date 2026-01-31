Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani

Cristiana Răduță, blonda sexy care făcea furori la începutul anilor 2000, are acum 48 de ani și arată complet schimbată.

Cristiana Răduță are acum 48 de ani și se bucură de o carieră de succes în alt domeniu, după ce a renunțat la muzică. | YouTube

Cristiana a pus pe jar toată suflarea masculină din România cu videoclipul piesei ei „Amor, Amor” care a urcat rapid în topurile muzicale și se auzea în toate discotecile de la acea vreme.

Cu un trup de invidiat, formele la vedere, un zâmbet cuceritor și o privire pătrunzătoare, Cristiana a cucerit prin atitudinea ei, dar și prin vocea unică.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Cristiana Răduță

Acum, la vârsta de 48 de ani, Cristiana duce o viață departe de lumina reflectoarelor, fiind o fire foarte discretă când vine vorba de viața ei personală. Vedeta pop a anilor 2000 s-a remarcat atât prin frumusețea ei, dar și prin videoclipul ce a strâns milioane de vizualizări de-a lungul timpului.

Lipsită de inhibiții și cu o atitudine sexy, Cristiana a demonstrat că e o artistă completă.

În anul 2002 ea și-a lansat primul album care a devenit rapid cel mai bine vândut album din România la acea vreme.

Turneul pe care l-a susținut atunci alături de trupele Animal Z și 3rei Sud Est, turneu numit Antidrog, a ajutat-o să se remarce pe scena pop din țară.

Blondina cu forme sexy rămâne și acum în memoria colectivă pentru videoclipul piesei „Amor, Amor” care a consacrat-o. Videoclipul ei controversat a fost unul dintre cele mai scumpe la acea vreme pentru că a costat 50.000 de dolari. Clipul a fost realizat de Laurențiu Duță, iar toate plantele care se vâd în scena din junglă sunt plante naturale. Recuzita a fost una costisitoare, dar și efectul asupra publicului a fost pe măsură.

În 2008, Cristiana și-a lansat albumul Easy Girl și la scurtă vreme după acest succes ea a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Tânăra s-a mutat atunci la Monaco împreună cu soțul ei, Costel Bobic, și s-a focusat pe viața de familie, renunțând complet la aparițiile publice.

Vezi aici imaginile noi cu Cristiana Răduță și cum arată ea la 48 de ani!

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu am fost, nu sunt şi nu vreau să ajung vreodată un «nume» în agenda mondenă. Am învăţat că fiecare clipă din existenţa mea poate fi veşnic frumoasă, dacă ştiu cum s-o trăiesc, dacă vreau să n-o irosesc”, a explicat artista într-un interviu de la acea vreme, potrivit BZI.

După ce și-a încheiat cariera muzicală, Cristiana s-a remarcat ca actriță. Noua ei pasiunea i-a atras pe spectatori atunci când s-a întors în România. Acum Cristiana Răduță este actriță la teatru și urcă frecvent pe scenă, cu piese noi pentru publicul ei.

Ea a jucat pe scena Teatrului Metropolis, iar în 2016 a impresionat cu prestația ei din spectacolul „Jurnalul plăcerii”, alături de actorul Marius Bodochi.

Cu un look complet schimbat și o imagine de fată cuminte, Cristiana este astăzi de nerecunoscut. Cu toate acestea, ea va rămâne mereu pentru nostalgici fata sexy din videoclipul piesei „Amor, Amor”.

