Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani

Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani

Cristiana Răduță, blonda sexy care făcea furori la începutul anilor 2000, are acum 48 de ani și arată complet schimbată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 09:35 | Actualizat Sambata, 31 Ianuarie 2026, 10:37
Galerie
Cristiana Răduță are acum 48 de ani și se bucură de o carieră de succes în alt domeniu, după ce a renunțat la muzică. | YouTube

Cristiana a pus pe jar toată suflarea masculină din România cu videoclipul piesei ei „Amor, Amor” care a urcat rapid în topurile muzicale și se auzea în toate discotecile de la acea vreme.

Cu un trup de invidiat, formele la vedere, un zâmbet cuceritor și o privire pătrunzătoare, Cristiana a cucerit prin atitudinea ei, dar și prin vocea unică.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Cristiana Răduță

Acum, la vârsta de 48 de ani, Cristiana duce o viață departe de lumina reflectoarelor, fiind o fire foarte discretă când vine vorba de viața ei personală. Vedeta pop a anilor 2000 s-a remarcat atât prin frumusețea ei, dar și prin videoclipul ce a strâns milioane de vizualizări de-a lungul timpului.

Articolul continuă după reclamă

Lipsită de inhibiții și cu o atitudine sexy, Cristiana a demonstrat că e o artistă completă.

Citește și: O mai ții minte pe Roberta din telenovela „Rebelde”? Dulce Maria este însărcinată pentru a doua oară. Primele imagini cu burtica

În anul 2002 ea și-a lansat primul album care a devenit rapid cel mai bine vândut album din România la acea vreme.

Turneul pe care l-a susținut atunci alături de trupele Animal Z și 3rei Sud Est, turneu numit Antidrog, a ajutat-o să se remarce pe scena pop din țară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Blondina cu forme sexy rămâne și acum în memoria colectivă pentru videoclipul piesei „Amor, Amor” care a consacrat-o. Videoclipul ei controversat a fost unul dintre cele mai scumpe la acea vreme pentru că a costat 50.000 de dolari. Clipul a fost realizat de Laurențiu Duță, iar toate plantele care se vâd în scena din junglă sunt plante naturale. Recuzita a fost una costisitoare, dar și efectul asupra publicului a fost pe măsură.

În 2008, Cristiana și-a lansat albumul Easy Girl și la scurtă vreme după acest succes ea a ales să se retragă din lumina reflectoarelor.

Tânăra s-a mutat atunci la Monaco împreună cu soțul ei, Costel Bobic, și s-a focusat pe viața de familie, renunțând complet la aparițiile publice.

Vezi aici imaginile noi cu Cristiana Răduță și cum arată ea la 48 de ani!

Citește și: „Dacă mă sărută data viitoare?” Îl mai ții minte pe puștiul din celebra reclamă la brânză topită? Cum arată Noni Ene la 33 de ani

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu am fost, nu sunt şi nu vreau să ajung vreodată un «nume» în agenda mondenă. Am învăţat că fiecare clipă din existenţa mea poate fi veşnic frumoasă, dacă ştiu cum s-o trăiesc, dacă vreau să n-o irosesc”, a explicat artista într-un interviu de la acea vreme, potrivit BZI.

După ce și-a încheiat cariera muzicală, Cristiana s-a remarcat ca actriță. Noua ei pasiunea i-a atras pe spectatori atunci când s-a întors în România. Acum Cristiana Răduță este actriță la teatru și urcă frecvent pe scenă, cu piese noi pentru publicul ei.

Ea a jucat pe scena Teatrului Metropolis, iar în 2016 a impresionat cu prestația ei din spectacolul „Jurnalul plăcerii”, alături de actorul Marius Bodochi.

Cu un look complet schimbat și o imagine de fată cuminte, Cristiana este astăzi de nerecunoscut. Cu toate acestea, ea va rămâne mereu pentru nostalgici fata sexy din videoclipul piesei „Amor, Amor”.

+2
Mai multe fotografii

Citește și: Îl mai ții minte pe Dl Problemă? Cu ce se ocupă și cum arată acum Bogdan Tașcău

Actrița Catherine O'Hara din "Singur Acasă" a murit la vârsta de 71 ani. Mesajul copleșitor al lui Macaulay Cu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura" Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă Chefi la cuțite
Mesajul cutremurător transmis de Alina Pușcău după moartea lui Tal Berkovich, prietena ei și fosta concurentă...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar susține soția?”
Ryan Reynolds rupe tăcerea în războiul juridic dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Ce soț nu și-ar...
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x