Imaginea incendiară în costum de baie cu care Delia i-a surprins pe fani. "Duamnă, suntem la televizor"

Delia, jurata de la The Ticket, se află într-o vacanță exotică alături de soțul ei.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 12:07 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:14
Jurata The Ticket și-a etalat formele în vacanță într-un costum de baie foarte sexy. | Antena 1

Frumoasa artistă a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini din vacanță, bucurându-se de soare, relaxare și timp petrecut în natură.

Așa cum fanii ei știu deja, Delia este o fană înrăită a drumețiilor și a timpului petrecut în natură. Recent, după ce la finalul anului trecut s-a bucurat de drumeții pe munte în Franța și Italia, Delia a ales de data aceasta o destinație la căldură pentru a se bucura de relaxare completă.

Delia, imaginea incendiară în costum de baie care a pus pe jar imaginația fanilor

Artista nu a dezvăluit locația în postările ei de Instagram, dar prin fotografiile postate ea le-a arătat cât de magic este locul în care a ajuns.

Cu plaje cu nisip fin, palmieri și apă limpede, Delia s-a bucurat din plin de soare și nu a ezitat să pozeze în costum de baie, cu formele la vedere.

Artista a uitat de inhibiții și s-a fotografiat în cele mai sexy ipostaze, cu posteriorul la vedere, spre uimirea fanilor care foarte rar au ocazia să o vadă în posturi atât de provocatoare.

Delia s-a pozat cu spatele la cameră, arătând cât de tonifiate sunt picioarele și posteriorul ei, iar fanii au fost în extaz. Postarea ei a strâns peste 11.000 de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii urmăritorii au felicitat-o pentru silueta suplă pe care o are și i-au făcut complimente.

„Duamna suntem la TELEVIZOR”, „Ce fata frumoasa”, „ce... ochelari mișto”, „Interesante culorile la umbreluța :)”, „Am dat cu zoom,este ce trebuie. Nici nu aveam îndoieli!”, „Ce e frumos și lu mamaie place”, „Au dat si fetele zoom poate mai mult decat băieții” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile internauților care au apreciat fotografiile Deliei în costum de baie.

Artista este o femeie încrezătoare, se mândrește cu formele ei și nu ezită să poarte haine sexy care îi pun silueta în valoare ori de câte ori are ocazia.

Chiar și în trecut, de câte ori a mai postat imagini în costum de baie și primea întrebări despre silueta ei, Delia răspundea că reușește să se mențină să în formă și să aibă un corp tonifiat datorită drumețiilor pe munte. Acestea nu doar că o ajută să se reconecteze cu natura și să se destreseze, dar o ajută să își tonifieze și musculatura.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
