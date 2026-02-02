Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil

Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil

Soția lui Dani Oțil a atras atenția internauților pe rețelele de socializare cu o serie de imagini într-o ținută provocatoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 07:49 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 08:50
Galerie
Cu un corp de invidiat, Gabriela a ales să poarte o ținută provocatoare și a postat apoi imaginile pe rețelele de socializare. | Instagram

Gabriela Prisăcariu Oțil a pus din nou pe jar internauții după ce a apărut pe rețelele de socializare într-o ținută extrem de sexy.

Gabriela Oțil, ținuta sexy care a atras toate privirile

Soția lui Dani Oțil este conștientă de atuurile sale fizice și nu ezită să își etaleze formele în cele mai provocatoare ținute. Și de această dată frumosul model a surprins cu o ținută de-a dreptul sexy, care a atras toate privirile.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția

Articolul continuă după reclamă

În doar câteva ore, postarea cu imagini dintr-o ședință foto recentă a strâns rapid aproape 5K de aprecieri și numeroase comentarii de la urmăritorii ei.

Cu o atitudine de divă, extrem de încrezătoare și debordând de frumusețe, Gabriela a pozat lipsită de inhibiții doar într-o pereche de dresuri și o blană albă.

Pantofii stiletto albi au completat perfect ținuta sexy. Fanii au observat imediat că soția lui Dani Oțil a ales să nu poarte lenjerie intimă pe sub perechea albă de dresuri, acoperindu-și bustul și partea din față cu blana cu care s-a înfășurat pe umeri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un alt detaliu care a fost surprinzător pentru internauți este faptul că Gabriela apare fumând în acest pictorial sexy.

Citește și: Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

La descrierea postării, frumosul model a adăugat: „Februarie… mi-am pregătit deja ținuta pentru Valentine’s Day”, semn că se pregătește să îl surprindă pe soțul ei îmbrăcată cât mai sumar.

„Superbaaa”, „Doamne fereșteee”, „Wow, ești superbă!”, „Doamne ce poze frumoase”, „Divină femeie”, „Pur și simplu wow” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor care au admirat-o pe frumoasa soție a lui Dani Oțil.

Fiind model și influencer, Gabriela pregătește mereu campanii de promovare pentru diferite branduri de top. Tocmai de aceea, pentru ea contează foarte mult felul în care arată. Soția lui Dani Oțil are mereu grijă să fie în formă, având o siluetă atent lucrată la sală.

Cu atitudinea potrivită, degajată și încrezătoare, Gabriela reușește să își pună mereu în valoare frumusețea, pozând în cele mai sexy ipostaze. Dani Oțil se poate considera un bărbat norocos cu o asemenea soție superbă și cu siguranță este mândru de ea, de vreme ce îi oferă susținerea lui în toate proiectele ei.

colaj gabriela otil
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Gabriela Prisăcariu Oțil, din nou pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Dani Oțil

La 4 ani de la aceste imagini s-a pus pe picioare. Cum a impresionat Cara Delevingne la cea mai recentă apariție...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Observatornews.ro Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
SpyNews Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește fiica! Ce mesaj emoționant a scris juratul de la Chefi la cuțite pentru Carlotta

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată astăzi Angelique Boyer din telenovela „Teresa”. Cu cine se iubește celebra actriță
Cum arată astăzi Angelique Boyer din telenovela „Teresa”. Cu cine se iubește celebra actriță
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Imagini rare cu fiica lui Megan Fox. Cum arată Saga Blade în brațele tatălui său celebru
Imagini rare cu fiica lui Megan Fox. Cum arată Saga Blade în brațele tatălui său celebru
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x