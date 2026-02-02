Gabriela Oțil, ședință foto în ipostaze provocatoare, fără lenjerie intimă. Detaliul văzut de fani la ținuta soției lui Dani Oțil

Soția lui Dani Oțil a atras atenția internauților pe rețelele de socializare cu o serie de imagini într-o ținută provocatoare.

Cu un corp de invidiat, Gabriela a ales să poarte o ținută provocatoare și a postat apoi imaginile pe rețelele de socializare. | Instagram

Gabriela Prisăcariu Oțil a pus din nou pe jar internauții după ce a apărut pe rețelele de socializare într-o ținută extrem de sexy.

Gabriela Oțil, ținuta sexy care a atras toate privirile

Soția lui Dani Oțil este conștientă de atuurile sale fizice și nu ezită să își etaleze formele în cele mai provocatoare ținute. Și de această dată frumosul model a surprins cu o ținută de-a dreptul sexy, care a atras toate privirile.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a topit gradele din termometre! Apariția ei în costum de baie în zăpadă a atras atenția

Articolul continuă după reclamă

În doar câteva ore, postarea cu imagini dintr-o ședință foto recentă a strâns rapid aproape 5K de aprecieri și numeroase comentarii de la urmăritorii ei.

Cu o atitudine de divă, extrem de încrezătoare și debordând de frumusețe, Gabriela a pozat lipsită de inhibiții doar într-o pereche de dresuri și o blană albă.

Pantofii stiletto albi au completat perfect ținuta sexy. Fanii au observat imediat că soția lui Dani Oțil a ales să nu poarte lenjerie intimă pe sub perechea albă de dresuri, acoperindu-și bustul și partea din față cu blana cu care s-a înfășurat pe umeri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un alt detaliu care a fost surprinzător pentru internauți este faptul că Gabriela apare fumând în acest pictorial sexy.

Citește și: Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat

La descrierea postării, frumosul model a adăugat: „Februarie… mi-am pregătit deja ținuta pentru Valentine’s Day”, semn că se pregătește să îl surprindă pe soțul ei îmbrăcată cât mai sumar.

„Superbaaa”, „Doamne fereșteee”, „Wow, ești superbă!”, „Doamne ce poze frumoase”, „Divină femeie”, „Pur și simplu wow” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor care au admirat-o pe frumoasa soție a lui Dani Oțil.

Fiind model și influencer, Gabriela pregătește mereu campanii de promovare pentru diferite branduri de top. Tocmai de aceea, pentru ea contează foarte mult felul în care arată. Soția lui Dani Oțil are mereu grijă să fie în formă, având o siluetă atent lucrată la sală.

Cu atitudinea potrivită, degajată și încrezătoare, Gabriela reușește să își pună mereu în valoare frumusețea, pozând în cele mai sexy ipostaze. Dani Oțil se poate considera un bărbat norocos cu o asemenea soție superbă și cu siguranță este mândru de ea, de vreme ce îi oferă susținerea lui în toate proiectele ei.

Citește și: Gabriela Prisăcariu Oțil, din nou pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă soția lui Dani Oțil