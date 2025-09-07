Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes”

Antena Căutare
Ethan Hawke a declarat că e ușurat că nu a obținut rolul lui Jack Dawson în „Titanic”, filmul din 1997.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 10:45 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 12:54
Ethan nu crede că ar fi făcut față acelui succes la fel de bine ca Leo | Profimedia

„Era ca un adevărat Beatle”, a spus Hawke despre DiCaprio, care l-a interpretat pe Jack Dawson în superproducția lui James Cameron.

Ethan Hawke, fericit că a pierdut rolul din „Titanic”

Ethan Hawke este bucuros că a pierdut rolul principal din „Titanic” în favoarea lui Leonardo DiCaprio.

„Nu cred că aș fi făcut față acelui succes la fel de bine ca Leo”, a declarat Hawke, 54 de ani, pentru British GQ, într-un interviu publicat luni, 1 septembrie. „Era ca un adevărat Beatle”.

DiCaprio, 50 de ani, l-a interpretat pe Jack Dawson, protagonistul romantic din epopeea istorică a lui James Cameron din 1997, despre scufundarea Titanicului în 1912.

În timp ce se întreba cum ar fi gestionat un asemenea val de atenție, Hawke avea deja o carieră solidă, cu roluri în filme precum „Dead Poets Society”, „Reality Bites” și „Before Sunrise” – toate apărute înainte de lansarea filmului câștigător al premiului Oscar.

DiCaprio a jucat în „Titanic” alături de Kate Winslet. Filmul i-a propulsat în mare parte cariera, deschizându-i drumul către roluri viitoare în „Catch Me If You Can” (2002), „The Aviator” (2004) și „Blood Diamond” (2006), ultimele două aducându-i nominalizări la Oscar.

Hawke a primit ulterior o nominalizare la Oscar

Ulterior, Hawke a primit o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, pentru drama polițistă „Training Day” din 2001.

Deși nu a câștigat, actorul își amintește că partenerul său de distribuție, Denzel Washington, i-a șoptit după ce a pierdut în acea seară: „Nu vrei ca un premiu să-ți îmbunătățească statutul”, a povestit Hawke în emisiunea „Who’s Talking to Chris Wallace”, difuzată pe Max. „Vrei ca tu să îmbunătățești statutul premiului”.

În 1997, Hawke a jucat în schimb alături de cea care avea să-i devină soție, Uma Thurman, în „Gattaca”. Cei doi s-au căsătorit în 1998, iar Thurman, în vârstă de 55 de ani, a depus actele de divorț în 2004. Separarea oficială a avut loc în 2005, relatează People.

„Este umilitor”, a spus el, referindu-se la atenția stârnită de divorțul lor. „E aproape umilitor chiar și atunci când spun lucruri pozitive”.

Fostul cuplu are împreună o fiică, Maya, 27 de ani, și un fiu, Levon, 23 de ani.

Ethan Hawke revine pe marile ecrane

În curând, Hawke va apărea în filmele „She Dances” și „Black Phone 2”. „She Dances” spune povestea unui tată aflat într-un moment dificil, care încearcă să-și refacă legătura cu fiica adolescentă, tot mai retrasă, în timp ce o însoțește la o competiție regională de dans din sud-est.

„Black Phone 2” este o continuare directă a filmului „The Black Phone” (2021), bazat pe nuvela omonimă din 2004, scrisă de Joe Hill.

Acțiunea are loc la patru ani după evadarea lui Finney („Finn”), interpretat de Mason Thames. Ajuns acum la 17 ani, el încă este marcat de trauma captivității. Între timp, sora lui, Gwen (Madeleine McGraw), începe să aibă vise stranii: aude apeluri neliniștitoare de la „telefonul negru” și are viziuni tulburătoare cu trei băieți aflați în pericol într-o tabără de iarnă numită Alpine Lake.

Leonardo DiCaprio îmbrăcat într-o ținută elegantă neagră
Leonardo DiCaprio și Kate Winslet în filmul Titanic
Ethan Hawke îmbrăcat cu o jachetă bleumarin peste un tricou roșu
Ethan Hawke îmbrăcat cu o cămașă în carouri

Filmul va avea premiera la Fantastic Fest, în septembrie 2025, iar lansarea oficială este programată pentru 17 octombrie 2025. Inițial, premiera fusese stabilită pentru 27 iunie 2025.

