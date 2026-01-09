Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și cum au omagiat-o

Antena Căutare
Brigitte Bardot a fost înmormântată miercuri, iar președintele Franței nu a avut voie să participe la slujbă. Iată care a fost motivul.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 16:56 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 16:56
Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a fost înmormântată pe 7 ianuarie la Saint-Tropez. Deși o lume întreagă a deplâns pierderea acesteia, Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, nu au avut voie să participe la slujba de înmormântare.

De ce nu au putut participa Emmanuel și Brigitte Macron la înmormântarea celebrei actrițe

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, și a fost înmormântată pe 7 ianuarie 2026.

Brigitte Bardot este încă un simbol al cinematografiei. Aceasta a fost și o voce puternică în sprijinul animalelor. În ciuda numărului mare de fani în întreaga lume, Brigitte Bardot a fost însoțită pe ultimul drum de doar câteva sute de persoane, unele de la Fundația sa.

Actrița a avut câteva cerințe specifice pentru înmormântrea sa. Printre ele s-au numărat: un număr redus de persoane la înmormântare, pentru a fi un eveniment simplu și discret, fără flori ostentative, preferând florile de câmp și, nu în ultimul rând, să nu fie invitați președintele francez și soția sa.

Potrivit unei surse, actrița nu și-a dorit ca Emmanuel Macron să fie prezen, deoarece îi reproșa lipsa de acțiune în ceea ce privește protecția animalelor. Mai mult decât atât, ea l-a numit în repetate rânduri „malefic”.

Lipsa președintelui și a soției sale de la înmormântarea celebrei actrițe a ridicat multe semne de întrebare. În ciuda divergențelor, Emmanuel și Brigitte Macron au trimis un buchet de flori la biserica Notre-Dame de l’Assomption, în semn de recunoștință.

La funeraliile lui Brigitte Bardot s-a auzit muzica, fie coloana sonoră din Mépris, compusă de Georges Delerue, „Panis Angelicus”, de César Franck, în interpretarea lui Mireille Mathieu. De asemenea, Vincent Niclo a interpretat „Ave Maria” de Gounod. Au cântat și Gipsy King

„Brigitte Bardot era cea mai frumoasă femeie din lume”, a declarat cu emoție Mireille Mathieu.

„Nu merita să sufere”, a spus Bernard d’Ormale, ultimul soţ al actriței, care a fost răpusă de cancer.

După înmormântare, în jurul orei 14:30, Fundația înființată de actriță i-a adus un omagiu ținând un „moment de împărtășire, prietenie și omagi public”, deschis tuturor și având loc pe esplanada Pre des pêcheurs. În cadrul evenimentului, diverse persoane din Fundația Bardot au luat cuvântul, dar și oameni din public.

