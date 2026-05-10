Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos, inteligent și frumos"

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 17:15 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 15:28
Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe. Artistul este topit după nepotul său: „E un copil periculos, inteligent și frumos” | Hepta/Captură Facebook
Adrian Tudor, fiul lui Tudor Gheorghe, este, la rândul său, tatăl unui băiețel. Ori de câte ori are ocazia, artistul se mândrește cu nepotul său și postează fotografii cu acesta pe rețelele de socializare.

Cine este Adrian, fiul lui Tudor Gheorghe

Adrian Tudor este un bărbat discret, care nu apare prea des în lumina reflectoarelor.

„Fiul meu e un tip special, e introvertit, pisălog, are talentul amânării. Nepotul e o mare bucurie, un copil periculos, inteligent, frumos. N-am nici un regret!”, declara Tudor Gheorghe la Digi 24, citat de Revista Viva.

Înainte ca fiul lui să se nască, Adrian Tudor făcea declarații emoționante despre noua etapă din viața sa.

„Suntem foarte fericiţi. E primul meu copil, primul nepot pentru tata. Nu am apucat să-i cumpăr nimic bebeluşului, pentru că nu am avut timp şi nici nu mă pricep la acest capitol, aşa că iubita şi mama mea au ce face. Luni, tata a susţinut la Craiova ultimul concert din primul turneu naţional <<Nu se poate cu de toate>>, iar pe cel de-al doilea, intitulat <<Degeaba>>, îl va finaliza chiar în preajma naşterii nepoţelului, aşa că va avea timp să se bucure de acest eveniment cât vrea”, declara Adrian Tudor, în urmă cu mai mulți ani, potrivt click.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Cum a început povestea de dragoste dintre Tudor Gheorghe și regretata lui soție: „Era de o frumusețe absolută”

Tudor Gheorghe și regretata lui soție, Georgeta Luchian-Tudor, care s-a stins din viață în anul 2021, au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției și s-au căsătorit în 1974, iar de atunci au fost nedespărțiți.

Tudor Gheorghe și Georgeta Luchian-Tudor s-au iubit foarte mult, astfel că din mariajul lor s-a născut Adrian, fiul acestora.

„În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat încă din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole. Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc şi să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre este acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”, povestea, cu multă dragoste, Tudor Gheorghe, citat de Revista Viva.

Tudor Gheorghe a fost internat de urgență la spital

Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital, după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Potrivit surselor, acesta ar fi căzut în baia camerei unde era cazat și s-ar fi lovit la cap, au transmis cei de la Digi24.ro.

În data de 23 aprilie, Inspectoratul Județean de Poliție Iași a confirmat faptul că a fost emis un apel la 112 de către un bărbat de 52 de ani. Acesta a anunțat faptul că tatăl său, artistul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel, acolo unde s-a și lovit la cap.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași, potrivit Revista Viva.

Tudor Gheorghe a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Se pare că în urma căzăturii, artistul ar fi suferit un traumatism minor.

Tudor Gheorghe s-a aflat în Iași pentru a susține un concert care face parte dintr-un turneu național, totul alături de Corul și Orchestra Concertino, dirijată de Marius Hristesc.

