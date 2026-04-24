Antena Căutare
Tudor Gheorghe, în stare gravă la spital. Artistul a leșinat într-un hotel din Iași

Artistul în vârstă de 80 de ani a fost transportat de urgență la spital după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Care este starea de sănătate a lui Tudor Gheorghe în prezent.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 10:59 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 11:01
Galerie
Artistul și compozitorul în vârstă de 80 de ani a leșinat într-un hotel din Iași, joi, 23 aprilie. Potrivit surselor, acesta ar fi căzut în baia camerei unde era cazat și s-ar fi lovit la cap.

Se pare că Tudor Gheorghe ar fi amețit, pe fondul unor probleme de sănătate, spun cei de la Digi24.ro.

În data de 23 aprilie, Inspectoratul Județean de Poliție Iași a confirmat faptul că a fost emis un apel la 112 de către un bărbat de 52 de ani. Acesta a anunțat faptul că tatăl său, artistul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel, acolo unde s-a și lovit la cap.

Articolul continuă după reclamă

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, au transmis cei de la IPJ Iași, arată Digi24.ro.

Tudor Gheorghe a fost transportat la spital de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, acolo unde a primit îngrijiri medicale.

Până în acest moment, nu s-a comunicat nimic despre starea sa de sănătate. Polițiștii continuă să facă verificări pentru a vedea ce s-a întâmplat cu exactitate și în ce împrejurări s-a produs evenimentul.

"La data de 23 aprilie, Secţia nr. 3 Poliţie Iaşi a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iaşi, a căzut şi s-a lovit la nivelul capului. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală.”, au transmis cei de la IPJ Iași, potrivit Antena3.ro.

Care este starea de sănătate a lui Tudor Gheorghe în prezent

Se pare că în urma căzăturii, artistul ar fi suferit un traumatism minor. Este internat pentru investigații medicale suplimentare.

Tudor Gheorghe s-a aflat în Iași pentru a susține un concert care face parte dintr-un turneu național. Totul alături de Corul și Orchestra Concertino, dirijată de Marius Hristesc.

Tudor Gheorghe s-a născut pe 1 august 1945 în Podari. Artistul are un singur copil, pe nume Adrian Tudor. După ce s-a retras în camera din hotelul în care era cazat în Iași, a leșinat în baie.

Înapoi la Homepage
Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x