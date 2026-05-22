Cine este Max Korzh. Artistul a fost sold out la Arena Națională în 5 zile

Max Korzh a stabilit un record impresionant la Arena Națională din București, după ce biletele pentru concertul său s-au epuizat în doar cinci zile. Artistul belarus continuă turneul internațional cu show-uri în Istanbul și Düsseldorf.

Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 17:20 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 17:23
Max Korzh a reușit să stabilească o premieră impresionantă în România. Artistul a făcut sold out în doar cinci zile pentru concertul său de la Arena Națională, unde a susținut primul său concert solo pe 23 mai 2026.

Cine este Max Korzh

Max Korzh este recunoscut pentru stilul său unic, iar muzica lui reușește să adune zeci de mii de oameni din întreaga lume la fiecare apariție live. Acesta este unul dintre motivele pentru care biletele pentru show-ul din București s-au vândut atât de rapid. Artistul a stabilit astfel un nou record pentru stadionul din Capitală, demonstrând încă o dată popularitatea uriașă de care se bucură în Europa de Est.

De-a lungul timpului, concertele sale au atras zeci de mii de spectatori pe stadioane din întreaga lume. Artistul a cântat în orașe precum Warsaw, Kyiv, Minsk, Moscow sau Odesa. După o pauză mai lungă, Max Korzh s-a întors pe scenă cu un nou turneu internațional.

Artistul este cântăreț, rapper și compozitor din Belarus. Numele său real este Maksim Anatolievici Korj, iar de-a lungul carierei s-a remarcat printr-un stil muzical care combină rap, pop, reggae, muzică electronică și influențe folk și urbane.

Max Korzh a devenit cunoscut în 2012, odată cu lansarea unor piese care au avut un succes impresionant pe platformele muzicale din Europa de Est. Artistul este apreciat pentru versurile sale personale și pentru energia spectacolelor live, multe dintre acestea fiind organizate pe stadioane și în arene de mari dimensiuni.

În ultimii ani, numele său a fost asociat și cu discuții publice privind situația politică din Belarus și războiul din Ucraina, unele dintre declarațiile sale atrăgând atenția fanilor și a presei internaționale.

Chiar dacă biletele pentru concertul din București s-au epuizat rapid, fanii îl mai pot vedea pe artist în această vară la concertele programate în Istanbul, la începutul lunii iunie, și în Düsseldorf, spre finalul lunii.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
