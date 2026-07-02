Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cariera sa este una de succes

Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cariera sa este una de succes

Ea este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Vezi ce meserie are și cine este ea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 08:50 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 08:57
Galerie
Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cariera sa este una de succes | captura instagram/facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mircea Radu a confirmat oficial că a divorțat de soția sa, Raluca, după o căsnicie care a durat 13 ani.

Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu

Deși despărțirea s-a produs în urmă cu mai bine de un an, fostul prezentator TV a ales să vorbească abia acum despre acest moment din viața sa. Întotdeauna discret în privința vieții personale, Mircea Radu a preferat să țină departe de ochii publicului atât relația, cât și separarea.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună doi copii. Deși au decis să își continue viețile separat, au rămas în relații bune și colaborează pentru creșterea și educația celor mici.

Puțini sunt însă cei care știu cine este Raluca Olaru și cu ce se ocupă. Fosta soție a lui Mircea Radu a construit o carieră solidă în domeniul medical. Este medic specialist, cu pregătire în oncologie și reumatologie, și a activat de-a lungul timpului atât în sistemul public, cât și în cel privat, în Piatra Neamț.

Povestea lor de iubire a început în urmă cu mai bine de un deceniu. La momentul căsătoriei, Mircea Radu avea 44 de ani, iar Raluca doar 24, diferența de vârstă dintre ei fiind de 20 de ani. Cununia civilă a fost organizată într-un cadru restrâns, în casa părinților miresei din Botoșani.

Citește și: Horoscop săptămânal 29 iunie – 5 iulie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

În trecut, prezentatorul mărturisea că relația lor nu a pornit dintr-o dragoste la prima vedere, însă a fost cucerit de privirea celei care avea să-i devină soție.

Detalii despre Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu

În ultimii ani, Raluca Olaru și-a extins activitatea și în zona administrativă și politică. În 2024 a intrat în politică, candidând din partea PSD pentru un loc în Consiliul Județean Neamț. Parcursul său a continuat, iar în 2026 a fost aleasă președinta Organizației Municipale de Femei PSD Piatra Neamț, arată acest site.

Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, Mircea Radu și Raluca au ales să gestioneze despărțirea cu discreție și maturitate, evitând expunerea publică și păstrând o relație civilizată în beneficiul copiilor lor.

Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele îndrăznețe...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor
Observatornews.ro România, sub cod galben de furtuni. Ploile şi vijeliile au lăsat pagube în mai multe judeţe România, sub cod galben de furtuni. Ploile şi vijeliile au lăsat pagube în mai multe judeţe
Antena 3 Bilanțul codurilor roșii din București și Ilfov: Un mort, peste 1.000 de copaci căzuți, 480 de mașini avariate Bilanțul codurilor roșii din București și Ilfov: Un mort, peste 1.000 de copaci căzuți, 480 de mașini avariate
SpyNews Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele îndrăznețe
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Cosmina Păsărin, bruneta care a făcut furori cu pictorialele îndrăznețe
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile clienților din Mamaia
Ce păreri au avut turiștii care s-au cazat în apartamentele lui Mihai Trăistariu de la mare! Recenziile...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bilanțul codurilor roșii din București și Ilfov: Un mort, peste 1.000 de copaci căzuți, 480 de mașini avariate
Bilanțul codurilor roșii din București și Ilfov: Un mort, peste 1.000 de copaci căzuți, 480 de mașini avariate Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“ BZI
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente Jurnalul
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea Kudika
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj Redactia.ro
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00 Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x