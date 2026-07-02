Ea este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Vezi ce meserie are și cine este ea.

Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Cariera sa este una de succes | captura instagram/facebook

Mircea Radu a confirmat oficial că a divorțat de soția sa, Raluca, după o căsnicie care a durat 13 ani.

Cine este și ce meserie are Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu

Deși despărțirea s-a produs în urmă cu mai bine de un an, fostul prezentator TV a ales să vorbească abia acum despre acest moment din viața sa. Întotdeauna discret în privința vieții personale, Mircea Radu a preferat să țină departe de ochii publicului atât relația, cât și separarea.

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Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună doi copii. Deși au decis să își continue viețile separat, au rămas în relații bune și colaborează pentru creșterea și educația celor mici.

Puțini sunt însă cei care știu cine este Raluca Olaru și cu ce se ocupă. Fosta soție a lui Mircea Radu a construit o carieră solidă în domeniul medical. Este medic specialist, cu pregătire în oncologie și reumatologie, și a activat de-a lungul timpului atât în sistemul public, cât și în cel privat, în Piatra Neamț.

Povestea lor de iubire a început în urmă cu mai bine de un deceniu. La momentul căsătoriei, Mircea Radu avea 44 de ani, iar Raluca doar 24, diferența de vârstă dintre ei fiind de 20 de ani. Cununia civilă a fost organizată într-un cadru restrâns, în casa părinților miresei din Botoșani.

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În trecut, prezentatorul mărturisea că relația lor nu a pornit dintr-o dragoste la prima vedere, însă a fost cucerit de privirea celei care avea să-i devină soție.

Detalii despre Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu

În ultimii ani, Raluca Olaru și-a extins activitatea și în zona administrativă și politică. În 2024 a intrat în politică, candidând din partea PSD pentru un loc în Consiliul Județean Neamț. Parcursul său a continuat, iar în 2026 a fost aleasă președinta Organizației Municipale de Femei PSD Piatra Neamț, arată acest site.

Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, Mircea Radu și Raluca au ales să gestioneze despărțirea cu discreție și maturitate, evitând expunerea publică și păstrând o relație civilizată în beneficiul copiilor lor.