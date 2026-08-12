Rinda Hartner, sora regretatei artiste, a dezvăluit ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la trei ani de la moartea sa.

Ce decizie a luat fiica Ronei Hartner în legătură cu apartamentul în care a locuit cu mama sa. Rita Sumalya nu își poate reveni | Captură Facebook/Hepta

Au trecut trei ani de când Rona Hartner s-a stins din viață. Moartea artistei a lăsat un gol uriaș în urmă, însă amintirea ei continuă să rămână vie în sufletele celor care au iubit-o.

Într-un interviu pentru Cancan, sora sa, Rinda Hartner, a făcut mărturisiri emoționante despre cum arată viața familiei astăzi, dar și despre decizia pe care Rita Sumayla, fiica artistei, a luat-o cu privire la apartamentul mamei sale.

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Ce se întâmplă în apartamentul Ronei Hartner, la trei ani de la moartea artistei

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Apartamentul în care a trăit Rona Hartner a rămas exact așa cum l-a lăsat regretata artistă în ziua în care a murit. Rita, fiica ei, păstrează și acum lucrurile mamei sale și refuză ca cineva să se atingă de ele ori să le schimbe locul.

Hainele, parfumurile și cremele începute au rămas neatinse pe mese și în dulapuri. Tânăra nu permite familiei nici măcar să șteargă praful, într-o încercare dureroasă de a păstra încă vie prezența celei care i-a dat viață.

„În continuare este greu și Rita știe că nu o putem înlocui pe mama ei. Încercăm să facem în așa fel încât durerea să-i fie mai ușoară. Ea păstrează și acum lucrurile mamei ei, nu s-a atins de ele. Timp de trei ani toate au rămas la fel, casa arată identic ca în ziua în care Rona s-a dus. Mama noastră stă cu ea, iar Rita îi mai spune <<să nu cumva să mori și tu>>. Nu ne lasă să mutăm nimic, nici măcar să ștergem praful. Parfumurile, cremele începute, totul a rămas acolo, de trei ani. Încă nu a reușit să treacă peste partea asta. Noi îi respectăm tranziția asta, doliul ei”, a dezvăluit sora Ronei Hartner pentru Cancan.

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Cum a reușit Rona Hartner să obțină un apartament gratis la Paris

În urmă cu câțiva ani, Rona Hartner povestea cum a reușit să obțină un apartament gratis în Paris, la doar o zi după ce s-a rugat pentru acest lucru.

„Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele, la o emisiune, față în față și am decis că rămân (…) Dragoste la prima vedere, o nebunie. Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri.

Adică, am rămas cu nimic, în Franța, de pe o zi pe alta, deoarece consumasem toți banii pe care îi luasem și l-am rugat pe Dumnezeu, m-am dus într-o biserică care era goală, m-am pus pe jos, ca o cruce, și i-am zis lui Dumnezeu <<Dă-mi și mie un apartament gratis, la Paris, imediat, că m-am îndrăgostit de un băiat. Nu știu unde locuiește, dar, te rog, în cartier la el>>.

Eu nu cunoșteam Parisul decât cu taxiul, adică, eu nu știam să mă descurc. Și zic: <<Te rog frumos, dă-mi un apartament gratis, trei luni, până îmi intră banii de la alte filme, să pot să rămân>>. Și, a doua zi, am avut un apartament gratis, pe strada perpendiculară cu iubitul meu.

Ne vedeam pe stradă, din greșeală, că, pe vremea aia, nu aveam nici telefon, nici nimic, ne vedeam din greșeală și era cea mai mișto iubire de dragoste. Urca, eu eram la etajul unu, el urca pe afară, noaptea, să vină, să mă vadă. Deci, iubire din aia, ca în filme”, povestea Rona Hartner, potrivit Revista Viva.

„Doamne, te rog din suflet, nu te-am rugat niciodată ceva material, dar știu de la botez că tu poți să ne dai și material. Așa că, te rog acum, dă-mi un apartament gratis, la Paris, imediat, că nu mai aveam casă.

A doua zi, un tip care era născut în aceeași zi cu botezul meu catolic, de Sfânta Agatha, Philippe Rochet, este acum în Rai, n-am uitat niciodată și ani de zile l-am sunat de ziua lui... A doua zi un tip pe care nu-l cunoșteam mi-a dat un apartament gratis”, a dezvăluit regretata artistă despre bărbatul care a ajutat-o atunci, citată de sursa menționată mai sus.