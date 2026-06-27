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Horoscop săptămânal 29 iunie – 5 iulie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

Descoperă care sunt previziunile astrale și ce anunță astrologii în horoscopul săptămânal pentru 29 iunie-5 iulie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Iunie 2026, 22:50 | Actualizat Duminica, 28 Iunie 2026, 00:02
Descoperă care sunt previziunile din horoscopul săptămânal pentru 29 iunie-5 iulie 2026 | Shutterstock/AI
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În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 29 iunie-5 iulie 2026. Astrele au pregătit vești bune și situații neașteptate pentru această perioadă.

Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Urmează o săptămână importantă pentru toate zodiile, cu schimbări interesante și descoperiri. Descoperă ce vești aduce horoscopul săptămâna pentru 29 iunie-5 iulie 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

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Berbecul a muncit mult în ultima vreme la anumite lucruri și rezultatele încep să apară, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. Vei avea parte de o săptămână plină, așa că pregătește-te.

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Taurul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Taurul trebuie să fie atent în aceste zile, căci astrele indică faptul că nu este timpul potrivit pentru decizii financiare sau mișcări importante legate de bani. Încearcă să ai echilibru în tot ceea ce faci.

Gemenii | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Gemenii sunt încurajați să își folosească energia în mod înțelept, pentru a rezolva cât mai multe dintre treburi, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. Încearcă să rezolvi cât mai multe sarcini pe care le-ai tot amânat.

Racul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Racul este și el afectat de Mercur retrograde și acest lucru va aduce situații dificile sau tensionate, așa că e nevoie să te înarmezi cu multă răbdare pentru aceste zile, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026.

Leul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Leul va observa că lucrurile care au mers prost încep în această săptămână să se îndrepte și să își găsească, parcă, soluți de la sine. Viața va deveni cu siguranță mai bună.

Fecioara | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Fecioara se lasă consumată și purtată de propriile gânduri, însă astrele arată că mare parte din griji sunt doar în plan mental, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. Ceva mai mult optimism nu ți-ar strica.

Balanța | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Balanța a ajuns în punctul în care nu mai poate amâna o decizie importantă, așa că încearcă pe cât posibil să îți faci curaj și să rezolvi ce este de rezolvat, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026.

Scorpionul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Scorpionul are toate șansele să primească vești importante la capitolul bani, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. Lucrurile sau persoanele care dispar vor face loc la lucruri sau persoane mai bune în viața ta.

Săgetătorul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Săgetătorul reușește să treacă peste anumite situații dificile și acest lucru îți va da o stare de bine și un plus de încredere, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. E un bun moment să faci ordine în gânduri.

Capricornul | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Capricornul va fi solicitat pentru sfaturi și îndrumări, arată horoscopul săptămânii 29 iunie-5 iulie 2026. Nu te feri să dai sfaturi sau să ajuți, mai ales că în aceste zile vei lua numai decizii bune.

Vărsător | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Vărsătorul va avea parte de o săptămână interesantă, căci o persoană va apărea să îți ridice moralul și să te ajute să te ridici,. E un bun moment să reiei legătura cu prieteni vechi sau rude îndepărtate, aratî cei de la yourtango.com.

Peștii | Horoscop săptămânal 29 iunie-5 iulie 2026

Peștii vor avea parte de situații neprevăzute și trebuie să fie pregătiți pentru orice le scoate în cale Mercur retrograd. Vei reuși să rămâi calm și să iei deciziile potrivite pentru tine, indiferent de context.

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