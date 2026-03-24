Prima reacție a Cristinei Spătar după zvonurile că divorțează de Vicențiu Mocanu. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lor

Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, au intrat din nou în atenția publicului după ce s-a zvonit că divorțează. Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și au decis să lămurească situația delicată în care au fost puși.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista trăiește o frumoasă de iubire cu soțul ei. Cântăreața duce o viață de lux alături de partenerul său, care o răsfață ori de câte ori are ocazia.

Cei doi s-au căsătorit civil pe data de 10 decembrie 2022. După căsnicia nereușită cu fostul soț, Cristina Spătar și-a găsit liniștea și fericirea în brațele lui Vicențiu Mocanu, cel care o face să se simtă specială și iubită.

La mai bine de trei ani de la căsătoria cu actualul soț, gurile rele nu au ezitat să vorbească despre un posibil divorț. Artista și omul de afaceri nu au stat prea mult pe gânduri la aflarea zvonurilor. Aceștia au reacționat imediat, spunând ce se întâmplă în familia lor.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, primele declarații după speculațiile că vor să divorțeze

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au negat speculațiile apărute despre ei în ultimele zile. Aceștia au scos la iveală un detaliu important: nu s-a pus niciodată problema de divorț în căsnicia lor. Așadar, zvonurile sunt false.

„Nu divorțez, noi suntem foarte bine. Nu știu cine a inventat chestia asta.”, a fost prima reacție a cântăreței, potrivit spynews.ro.

De asemenea, în completarea ei a venit și soțul, spunând că nu este adevărat ce se spune în spațiul public despre ei.

Ce declarații surprinzătoare a făcut Cristina Spătar despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu

Recent, Cristina Spătar a făcut și declarații neașteptate despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. Aceasta a dat cărțile pe față în privința relației cu soțului ei.

„Relațiile mele au fost numai cu oameni extrem de geloși. Cred că am avut aparatură de înregistrat și de filmat, oameni pe urmele mele toată viața. Deci toată viața mea, în fiecare relație, am fost urmărită. Când spun asta îmi asum.

Acum m-am obișnuit, toată lumea îmi vede pe Whatsapp. Și soțul meu mi-a trimis într-o zi o fotografie, acum vreun an, doi, știe tot ce vorbim noi pe Whatsapp, dar nu mă deranjează, poate să vadă, știe ce vorbesc cu prietena mea cea mai bună. Nu îmi place, dar nici nu mă interesează. Nu am ce să ascund”, a povestit artista într-un podcast, conform sursei citate mai sus.