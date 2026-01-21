Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ștefania, iubita lui Speak. Ce le-a relatat fanilor pe rețelele de socializare

Ștefania Cristina, iubita lui Speak, a dezvăluit recent că se confruntă cu probleme de sănătate.

Speak și Ștefania se susțin reciproc în carierele lor și au avut mereu încredere unul în celălalt atunci când vine vorba de relația lor și iubirea pe care și-o împărtășesc. | Instagram & Antena 1

Fosta concurentă Asia Express le-a spus urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că un incident îi afectează în prezent starea de sănătate.

Bruneta a povestit ce i s-a întâmplat, cerând ajutorul și sfaturile urmăritorilor ei în legătură cu găsirea unei soluții rapide pentru a se vindeca.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ștefania

Ștefania este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului și a reușit să devină foarte populară după ce a lansat mai multe piese de succes în 2025.

Pe lângă vocea de excepție, artista susține show-uri complete atunci când apare pe scenă, având coregrafii cu care își surprinde mereu fanii. În ținute sexy, cu formele la vedere, Ștefania face furori de câte ori apare pe scenă alături de dansatoarele ei.

Cu o atitudine de divă, mereu încrezătoare și conștientă de atuurile ei fizice, Ștefania se bucură de un succes răsunător, fiind îndrăgite de sute de mii de fani. Noile sale piese sunt pe buzele tuturor, iar multe dintre ele au ajuns în topurile muzicale, atât din țară, cât și din străinătate.

Speak se mândrește cu iubita lui care și-a construit acum o carieră solidă în domeniul muzical, demonstrând că e pachetul complet de frumusețe și talent.

Recent, bruneta focoasă s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care au obligat-o să își încetinească ritmul alert de muncă și să acorde mai multă atenție semnelor corpului ei.

„Am revenit cu update. Lucrurile se îmbunătățesc la ochi. Voiam să vă spun că am primit mesaje în legătură cu mușețelul, că nu este indicat să îl folosești când ai iritație la ochi. Pentru mine era o noutate, dar aveți dreptate. După ce mi-am luat ce aveam nevoie de la farmacie, lucrurile se îmbunătățesc. Mă ustură, de parcă aș fi arsă și mă mai mănâncă și mai e umflat, dar e ok, trece”, a scris Ștefania pe rețelele de socializare.

Se pare că iritația puternică de la ochi i-a dat de furcă artistei care a decis să ceară ajutorul fanilor.

Până a ajuns la o farmacie de unde a putut să își cumpere ceva care să îi calmeze iritația, Ștefania a apelat la leacuri băbești pentru a ameliora iritația puternică.

În prezent, artista se simte mult mai bine, dar se pare că s-a confruntat cu usturimi și umflarea ochiului până când a aplicat medicamentele luate de la farmacie. Acum Ștefania își poate relua liniștită activitățile.

