Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ștefania, iubita lui Speak. Ce le-a relatat fanilor pe rețelele de socializare

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ștefania, iubita lui Speak. Ce le-a relatat fanilor pe rețelele de socializare

Ștefania Cristina, iubita lui Speak, a dezvăluit recent că se confruntă cu probleme de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 11:51 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 13:16
Galerie
Speak și Ștefania se susțin reciproc în carierele lor și au avut mereu încredere unul în celălalt atunci când vine vorba de relația lor și iubirea pe care și-o împărtășesc. | Instagram & Antena 1

Fosta concurentă Asia Express le-a spus urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că un incident îi afectează în prezent starea de sănătate.

Bruneta a povestit ce i s-a întâmplat, cerând ajutorul și sfaturile urmăritorilor ei în legătură cu găsirea unei soluții rapide pentru a se vindeca.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cristina Ștefania

Ștefania este una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului și a reușit să devină foarte populară după ce a lansat mai multe piese de succes în 2025.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică

Pe lângă vocea de excepție, artista susține show-uri complete atunci când apare pe scenă, având coregrafii cu care își surprinde mereu fanii. În ținute sexy, cu formele la vedere, Ștefania face furori de câte ori apare pe scenă alături de dansatoarele ei.

Cu o atitudine de divă, mereu încrezătoare și conștientă de atuurile ei fizice, Ștefania se bucură de un succes răsunător, fiind îndrăgite de sute de mii de fani. Noile sale piese sunt pe buzele tuturor, iar multe dintre ele au ajuns în topurile muzicale, atât din țară, cât și din străinătate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Speak se mândrește cu iubita lui care și-a construit acum o carieră solidă în domeniul muzical, demonstrând că e pachetul complet de frumusețe și talent.

Speak și Ștefania se susțin reciproc în carierele lor și au avut mereu încredere unul în celălalt atunci când vine vorba de relația lor și iubirea pe care și-o împărtășesc.

Recent, bruneta focoasă s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care au obligat-o să își încetinească ritmul alert de muncă și să acorde mai multă atenție semnelor corpului ei.

Citește și: Imaginea extrem de provocatoare a Cristinei Ștefania care a atras atenția fanilor. "Doamneeeee"

„Am revenit cu update. Lucrurile se îmbunătățesc la ochi. Voiam să vă spun că am primit mesaje în legătură cu mușețelul, că nu este indicat să îl folosești când ai iritație la ochi. Pentru mine era o noutate, dar aveți dreptate. După ce mi-am luat ce aveam nevoie de la farmacie, lucrurile se îmbunătățesc. Mă ustură, de parcă aș fi arsă și mă mai mănâncă și mai e umflat, dar e ok, trece”, a scris Ștefania pe rețelele de socializare.

Se pare că iritația puternică de la ochi i-a dat de furcă artistei care a decis să ceară ajutorul fanilor.

Până a ajuns la o farmacie de unde a putut să își cumpere ceva care să îi calmeze iritația, Ștefania a apelat la leacuri băbești pentru a ameliora iritația puternică.

În prezent, artista se simte mult mai bine, dar se pare că s-a confruntat cu usturimi și umflarea ochiului până când a aplicat medicamentele luate de la farmacie. Acum Ștefania își poate relua liniștită activitățile.

colaj speak si stefania
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak

Oana Matache, de nerecunoscut dupa ce a apelat la o schimbare de look drastica. Cum a apărut pe rețelele de socializare... Cum a reacționat Cătălin Crișan după ce a fost criticat pentru felul în care arată la 57 de ani. „Vă cânt de 39 de ani.....
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune Adriana Bahmuțeanu
Cum arată vila lui Silviu Prigoană la un an de la moartea lui. Locuința a fost scoasă la licitație. Ce spune...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Cum a slăbit Mara Bănică 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă ține: „O să mă pomeniți”
Cum a slăbit Mara Bănică 4 kilograme într-o săptămână. Ce dietă ține: „O să mă pomeniți”
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de mămica celebră
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de dolari pentru un loc permanent
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO BZI
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj Jurnalul
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x