Imaginea extrem de provocatoare a Cristinei Ștefania care a atras atenția fanilor. "Doamneeeee"

Cristina Ștefania, faimoasa cântăreață, a atras atenția fanilor ei cu o ținută în ipostaze sexy.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:18 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 16:10
Cu o ținută extrem de provocatoare, frumoasa cântăreață a atras atenția fanilor ei. | Instagram & Antena 1

Cristina Ștefania, iubita lui Speak, a atras atenția urmăritorilor ei pe Instagram cu o serie de fotografii în ipostaze provocatoare.

Ștefania a uitat de inhibiții și a pozat într-o ținută extrem de sexy care a atras imediat atenția urmăritorilor ei.

Cristina Ștefania, ținuta sexy care i-a atras pe fani

Cu o siluetă de invidiat intens lucrată la sală, Ștefania, a atras toate privirile în vacanță. Ea a ales să poarte o pereche de sandale negre cu șnur pe picior, o pereche de pantaloni scurți în carouri și o cămașă albă descheiată, cu decolteu adânc. La această ținută, bruneta a asortat o geantă albastră și o pereche de ochelari de soare negri.

Citește și: Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”

Ținuta provocatoare a atras imediat atenția urmăritorilor ei care au înroșit butonul de like și au complimentat-o pe frumoasa cântăreață în secțiunea de comentarii.

Pe lângă vocea extraordinară care o face ușor de remarcat, Ștefania are un fizic de invidiat și o atitudine îndrăzneață, dovedind că e încrezătoare și că îi place să își pună stilul vestimentar unic în evidență.

Artista nu ezită să se exprime și prin intermediul hainelor, styling-ului și al machiajului, fiind o fire creativă, atât pe plan muzical, dar și când vine vorba de aparițiile ei. Pentru că mereu arată ca scoasă din cutie, Ștefania le-a dezvăluit adesea fanilor ei că are grijă de alimentația ei, face mult sport la sală și muncește din greu la repetiții alături de dansatoarele ei atunci când își pregătește spectacolele.

Citește și: Detaliul care i-a făcut pe fani să creadă că Ștefania, iubita lui Speak, e însărcinată. Ce au observat la o postare: „Vine bebe?”

Fiind o artistă extrem de dedicată, Ștefania se bucură din plin de proiectele ei, dar profită la maxim și de vacanțe atunci când are ocazia. Noile fotografii postate pe Instagram sunt făcute într-o locație unică, cu vibe de vacanță, soare și palmieri.

Ștefania s-a încadrat perfect în peisaj, alegând o ținută care să se adapteze locului, tendințelor în modă, dar și propriului stil vestimentar. Fanii nu aveau cum să nu observe că artista a renunțat complet la sutien pentru a purta această ținută și s-au bucurat să o vadă pe cântăreață lipsită de inhibiții.

„Doamneee”, „Ulalaaaa, ce femeie”, „Ce frumusețe”, „Ești superbisima”, „Superbă și sexy”, „Ești foarte frumoasă” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile celor care o apreciază pe Ștefania.

Artista a reușit să atragă atenția tuturor cu ținuta care le-a tăiat răsuflarea fanilor.

Citește și: Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică

