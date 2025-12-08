Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak

Cristina Ștefania, logodnica lui Speak, a apelat recent la o nouă schimbare de look.

Cristina Ștefania, fosta concurentă Asia Express, și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu un dans senzual, dar și cu o schimbare de look neașteptată.

Ștefania, logodnica lui Speak, a acaparat atenția internauților pe Instagram când a apărut dansând pe Insta Story. Cu un trup de invidiat și mișcările senzuale pregătite, Ștefania a impresionat atât publicul feminin, cât și pe cel masculin.

Cristina Ștefania, schimbarea de look care a atras toate privirile

În video, Cristina Ștefania poartă doar o cămașă albastră cu dungi albe, lăsând la vedere picioarele sexy în timp ce se unduiește în fața camerei. Pe lângă vocea extraordinară care o face ușor de remarcat, Ștefania are un fizic de invidiat și o atitudine îndrăzneață, dovedind că e încrezătoare și că îi place să își pună stilul vestimentar unic în evidență.

Fanii ei au fost atât de atrași de dans încât puțini au mai acordat atenție faptului că bruneta a apelat la o schimbare de look majoră.

Frumoasă iubită a lui Speak a ales să își facă breton, iar noua coafură îi evidențiază și mai bine trăsăturile frumoase ale feței. Cu părul prins într-un coc rebel, Ștefania a dansat cu mișcări lascive din bazin și chiar s-a întors de câteva ori cu spatele la cameră pentru a-și arăta posteriorul acoperit de cămașă.

Artista nu ezită să se exprime și prin intermediul hainelor, styling-ului și al machiajului, fiind o fire creativă, atât pe plan muzical, dar și când vine vorba de aparițiile ei.

Fanii nu sunt totuși convinși dacă schimbare de look a Ștefaniei este una de durată sau doar și-a coafat părul în așa fel încât să pară că are breton.

Speak a fost primul care a reacționat atunci când și-a văzut iubita pe Insta Story, fiind surprins atât de noul ei look, cât și de mișcările ei de dans care i-au fermecat pe internauți.

Speak, în vârstă de 39 ani, și Ștefania, în vârstă de 28 ani, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 8 ani. Cei doi s-au logodit la Asia Express, iar de atunci au călătorit în toată lumea. Ștefania și Speak, pe lângă faptul că împart pasiunea lor comună pentru muzică, ei sunt pasionați și de călătorii și de descoperit noi culturi.

Ei au împreună un vlog acolo unde postează adesea video-uri inedite din vacanțele lor, cu idei de activități, atracții turistice, hoteluri, locații de vis, dar și peripeții care îi țin pe fani cu sufletul la gură.

