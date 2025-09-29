Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică

Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică

Ștefania Cristina, frumoasa artistă care are acum succes din plin pe plan muzical, a visat dintotdeauna să devină cunoscută.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 07:00 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 08:14
Galerie
Ea și Speak, celebrul artist în vârstă de 38 ani, formează un cuplu de 8 ani și s-au logodit în timpul participării lor la Asia Express. | Instagram

Ștefania, iubita lui Speak, și-a construit cariera la care visa, devenind mai întâi celebră ca dansatoare, iar apoi s-a lansat în muzică. Cu un timbru vocal aparte, înzestrată cu mult talent, Ștefania a demonstrat că poate să își atingă visul și are acum concerte pe scene mari din întreaga lume.

Cum arăta Cristina Ștefania în copilărie

Citește și: Detaliul care i-a făcut pe fani să creadă că Ștefania, iubita lui Speak, e însărcinată. Ce au observat la o postare: „Vine bebe?”

Se pare că fetița mică ce visa la o viață de artistă se poate simți acum mândră de ea pentru că a reușit să își realizeze visul și se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Articolul continuă după reclamă

Pasiunea ei pentru muzică și dans au purtat-o pe Ștefania pe cele mai mari scene ale lumii și se poate bucura din plin de succesul pe care îl are, după ani de muncă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu aceleași trăsături din copilărie, același zâmbet și sclipire în priviri, Ștefania a ajuns să aibă viața de artistă la care visa. Acum, o femeie sexy de 28 ani, Cristina Ștefania are o carieră de succes.

Citește și: Cristina Ștefania, iubita lui Speak, a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat

După ce mulți ani a fost dansatoare pentru mai mulți artiști cunoscuți din România, Ștefania se bucură de o carieră muzicală înfloritoare.

Ea și Speak, celebrul artist în vârstă de 38 ani, formează un cuplu de 8 ani și s-au logodit în timpul participării lor la Asia Express. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, se susțin reciproc și Speak a fost cel care a încurajat-o pe Ștefania în cariera ei muzicală. În prezent el s-a reprofilat și este acum DJ, dar au împreună mai multe proiecte pentru care colaborează cu pasiune și dedicare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă au trecut câțiva ani de la cererea în căsătorie, Ștefania și Speak nu se grăbesc să facă nuntă. Principalul motiv este că amândoi au programul foarte încărcat, iar Speak a declarat că la cum o știe pe iubita lui, ea își va dori ca totul să arate impecabil. Înainte de toate, Ștefania trebuie să aibă timpul necesar pentru a planifica totul.

Speak a mai spus în timpul podcast-ului său că el este de acord să o lase pe Ștefania să organizeze totul în cele mai mici detalii, iar el va veni doar să fie prezent și să se bucure de nuntă alături de ea.

Până atunci, cei doi artiști sunt în prezent foarte preocupați de carierele lor, călătoresc mult împreună, au propriul vlog și împărtășesc acolo din peripețiile lor cu fanii care îi apreciază.

colaj cristina stefania
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”

Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei: „Superbă!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac! &#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Observatornews.ro Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Episodul 1 Express Talk: Aventura Asia e disponibil acum! Vezi dezvăluiri din culise despre cele mai tari faze din Asia Express!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei: „Superbă!”
Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei:...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe străzile din New York
Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x