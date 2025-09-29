Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică

Ștefania Cristina, frumoasa artistă care are acum succes din plin pe plan muzical, a visat dintotdeauna să devină cunoscută.

Ștefania, iubita lui Speak, și-a construit cariera la care visa, devenind mai întâi celebră ca dansatoare, iar apoi s-a lansat în muzică. Cu un timbru vocal aparte, înzestrată cu mult talent, Ștefania a demonstrat că poate să își atingă visul și are acum concerte pe scene mari din întreaga lume.

Cum arăta Cristina Ștefania în copilărie

Se pare că fetița mică ce visa la o viață de artistă se poate simți acum mândră de ea pentru că a reușit să își realizeze visul și se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Pasiunea ei pentru muzică și dans au purtat-o pe Ștefania pe cele mai mari scene ale lumii și se poate bucura din plin de succesul pe care îl are, după ani de muncă.

Cu aceleași trăsături din copilărie, același zâmbet și sclipire în priviri, Ștefania a ajuns să aibă viața de artistă la care visa. Acum, o femeie sexy de 28 ani, Cristina Ștefania are o carieră de succes.

După ce mulți ani a fost dansatoare pentru mai mulți artiști cunoscuți din România, Ștefania se bucură de o carieră muzicală înfloritoare.

Ea și Speak, celebrul artist în vârstă de 38 ani, formează un cuplu de 8 ani și s-au logodit în timpul participării lor la Asia Express. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, se susțin reciproc și Speak a fost cel care a încurajat-o pe Ștefania în cariera ei muzicală. În prezent el s-a reprofilat și este acum DJ, dar au împreună mai multe proiecte pentru care colaborează cu pasiune și dedicare.

Chiar dacă au trecut câțiva ani de la cererea în căsătorie, Ștefania și Speak nu se grăbesc să facă nuntă. Principalul motiv este că amândoi au programul foarte încărcat, iar Speak a declarat că la cum o știe pe iubita lui, ea își va dori ca totul să arate impecabil. Înainte de toate, Ștefania trebuie să aibă timpul necesar pentru a planifica totul.

Speak a mai spus în timpul podcast-ului său că el este de acord să o lase pe Ștefania să organizeze totul în cele mai mici detalii, iar el va veni doar să fie prezent și să se bucure de nuntă alături de ea.

Până atunci, cei doi artiști sunt în prezent foarte preocupați de carierele lor, călătoresc mult împreună, au propriul vlog și împărtășesc acolo din peripețiile lor cu fanii care îi apreciază.

