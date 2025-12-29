Cu ce probleme de sănătate se confruntă Randi. Puțini știau asta despre artist. De ce nu s-a putut bucura de sărbători

Anul acesta, Randi nu s-a putut bucura de sărbătorile de iarnă. Artistul se confruntă cu probleme de sănătate, iar din acest motiv nu poate consuma preparatele sale preferate în această perioadă. Iată despre ce afecțiune este vorba.

Randi a făcut dezvăluiri neștiute despre afecțiunea de care suferă, dar și despre planurile pe care le are pentru anul viitor. Puțini sunt cei care știau faptul că artistul se confruntă cu probleme de sănătate, care îi interzic accesul la preparatele tradiționale.

De asemenea, Crăciunul este foarte important pentru cântăreț pentru că îl aduce mai aproape de familie. În ciuda restricțiilor alimentare pe care le-a avut, Randi s-a bucurat de fiecare clipă petrecută alături de oamenii dragi.

De ce nu s-a putut bucura Randi de masa de Crăciun

Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru toată lumea. Acestea vin la pachet cu mâncare tradițională, cadouri, o atmosferă liniștitoare și timp petrecut lângă persoanele dragi. Anul acesta, Crăciunul s-a simțit diferit pentru Randi care are probleme cu stomacul, potrivit spynews.ro.

Articolul continuă după reclamă

Deși a fost alături de familie, artistului i-a fost extrem de dificil să se abțină din a mânca preparatele favorite: cozonacul și salata de boeuf. Mai mult, Randi a fost foarte atent la produsele pe care le-a consumat pentru a nu înrăutăți situația.

Citește și: Randi, dezvăluiri neașteptate despre viața sa amoroasă. Ce a spus artistul: „Eu n-am iubit niciodată”

„De Crăciun voi fi cu familia, așa se întâmplă de când mă știu. Este o perioadă frumoasă, dar ar trebui să fie în tot anul perioada cea mai frumoasă, ar trebui să iubim viața în mod egal în fiecare zi. Dar are ceva în plus Crăciunul, într-adevăr: e asociat cu tradiția, cu mâncarea aia bună pe care nu o mănânci în fiecare zi, că altfel explodăm. Să spunem că am mai multă grijă de felul în care mă simt, de sănătatea mea, iar asta inevitabil se reflectă și în felul în care arăt la exterior”, a dezvăluit artistul, conform sursei citate mai sus.

„Eu sunt înnebunit de cozonac, dar culmea e că acest cozonac îmi provoacă un fel de arsuri, așa că nu pot mânca foarte mult. Îmi place și salata de boeuf, dar la fel, e cu maioneză și nici aici nu pot mânca foarte mult. La mine e totul cu măsură și, uneori, mai scap așa în lanul de porumb și mă trezesc cu remușcări, dar sper să mă pot controla (...) Noi avem o familie de intelectuali, iar acestor intelectuali nu prea le-a fost dragă bucătăria, astfel că jumătate din preparate vor fi făcute în casă, iar cealaltă jumătate va fi comandată. E și mai puțină bătaie de cap.”, a mai adăugat Randi.

Ce planuri are Randi pentru 2026

Anul 2025 a fost intens pentru Randi. Cântărețul nu a fost prezent pe scenă în fața publicului, însă a lucrat foarte mult în studio. De altfel, 2026 se anunță plin de surprize pentru fanii acestuia.

„A fost un an pregătitor, ca să zic așa. Am lucrat mai mult, am avut concerte mai puține, pentru că a fost nevoie să stăm mai mult în studio ca să terminăm noul album Morandi și am ajuns la un rezultat, cred, mai bun decât ne așteptam. A fost un an care a pus bazele unui nou început pentru Morandi și pentru noi. Veți auzi niște piese care vor reflecta evoluția noastră ca producători și songwriteri, ca să zic așa. Cred că vom avea primul proiect românesc care o să fie pe scenele mari alături de toți artiștii de muzică electronică, dance, house. E momentul să avem și noi un nume pe scena mare și cred că ne apropiem.

Citește și: Puțini știu despre Alexandru Ropcea. Cine este și cum arată fratele discret al lui Randi

Sunt mulțumit cu tot ce am, iar tot ce mai vine în plus e ca un bonus, nu e ceva ce umple un gol sau ceva ce îmi lipsește”, a mai zis el.