Cu ce probleme de sănătate se confruntă Serghei Mizil.  Fostul concurent Asia Express a ajuns pe mâna medicilor

Serghei Mizil, fostul concurent Asia Express, se confruntă cu probleme de sănătate.

Celebrul afacerist se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns recent pe mâna medicilor. El s-a simțit rău mai multe vreme și a acuzat unele simptome prin care corpul îi transmitea că are nevoie de o pauză, însă el a neglijat totul și a amânat să ajungă la medic.

Ce diagnostic a primit Serghei Mizil după ce a ajuns pe mâna medicilor

Serghei Mizil a vorbit cu umor despre perioada dificilă prin care trece. Chiar dacă nu se simte bine și are probleme de sănătate, acest lucru nu l-a oprit din a fi pus pe șotii.

Citește și: Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe. Concurentul de la „Asia Express” 2025 arăta complet diferit!

Articolul continuă după reclamă

În ultima vreme, Serghei a mărturisit că a pus distracția pe primul plan, a fost la câteva petreceri la munte alături de prietenii săi și și-a neglijat orele de somn. De asemenea, el a răcit destul de tare și, după ce a făcut glume cum că ar avea cistită, diagnosticul medicilor l-a speriat.

"Am răcit, după am mers la niște sprițuri, la munte cu niște băieți, nu m-am potolit, și am răcit, am răcit, am răcit, că am și făcut caterincă la un moment dat, spunând că am făcut cistită. Ulterior, am răcit la organele genitale, nu am putut să urinez în jur de 3-4 zile, și mă durea de mă C^@%$ pe mine și, în loc să merg să mă tratez, am luat eu albastru de metil, oregano, că sunt naturist (n.r. râde). Fără caterincă mi s-a umflat un testicul cât un măr. Am urinat sânge și am mers la medic, iar de 8 zile stau pe antibiotic", a declarat Serghei Mizil pentru Spynews.

Serghei Mizil a mai povestit că a ajuns pe mâna medicilor după ce a avut probleme cu rinichii și răceala s-a agravat destul de mult. El a dezvăluit că a urinat cu sânge și infecția urinară l-a speriat destul de tare.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil

Inițial, el a evitat să meargă la medic sau să ia un tratament care să îl ajute și a încercat tot felul de alternative naturiste care, în stadiul avansat de răceală la rinichi pe care îl avea, nu l-au ajutat.

Durerile puternice l-au determinat pe afacerist să ajungă pe mâna medicilor, cerând ajutor. Medicii i-au spus că dacă va continua să fie neglijent, e posibil să își piardă un testicul.

După ce a început tratamentul, problema lui de sănătate se ameliorează acum, dar tot nu e complet refăcut.

"Mi-a spus medicul că dacă nu mă potolesc îmi taie testiculul, dar știți ce i-am spus eu: Domnule, testiculul ca testiculul, nu-mi taia limba (n.r. râde). Dacă știam că ajung în halul acesta nu mai făceam caterincă... Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea, însă nu se desumflă. Am ajuns în această situație după ce am răcit, am băut iar până la 7 dimineața, am stat afară dezbrăcat. Mi-a spus medicul că la vârsta mea și cu problemele pe care le am cu prostata trebuie să mă feresc de frig... În seara aceasta merg din nou la medic. Chiar urinez sânge, dar sânge, nu... Am stat două săptămâni așa, până nu am mai putut. Dacă luam antibiotic... nu mai puteam să consum", a mai declarat fostul concurent de la Asia Express.

Citește și: Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători