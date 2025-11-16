Antena Căutare
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil

Serghei Mizil a degustat farfuriile celor patru jurați și a decis cine a câștigat prima amuletă din prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 22:15 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 22:18

Sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță, căci Irina Fodor a venit nu doar cu reguli noi, ci și cu un joc de amuletă complet neașteptat.

Descoperă ce verdict a dat Serghei Mizil după ce a degustat farfuriile juraților, în prima ediție a show-ului, difuzată pe 16 noiembrie 2025.

Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil în ediția din 16 noiembrie 2025

Prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16 a venit cu venit cu vestea că fiecare Chef va avea propria echipă, dar și că jocurile pentru amuletă se vor juca în diferite locuri din țară, nu în platou. De data aceasta, proba s-a desfășurat în celebra piață Obor din București.

Cei patru bucătari celebri au avut la dispoziție suma de 100 de lei și doar 15 minute pentru a-și face coșul cu ingrediente. Apoi, cronometrul a pornit și fiecare s-a apucat de gătit, dorindu-și să îl impresioneze pe invitatul special al acestei ediții, adică pe Serghei Mizil. Emoțiile au fost mari, însă dorința de a pune mâna pe amuletă i-a ambiționat extrem de tare.

Amuleta pusă în joc de Irina Fodor a fost următoarea: „Ai puterea să organizezi pe stații concurenții celorlalte trei echipe”.

După ce am putut afla poveștile unor concurenți, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Irina Fodor. De data aceasta, degustarea făcută de cărre Serghei Mizil a putut fi urmărită de către cei patru jurați prin intermediul unui ecran. Invitatul special a analizat atent preparatele gătite de Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Emoțiile au fost uriașe în timp ce priveau imaginile și încercau să își dea seama care ar putea să fie farfuria preferată.

Ușile s-au deschis din nou și în platou și-a făcut apariția Serghei Mizil, spunând că el ca formație este pictor și că a votat nu doar gustul, ci și aspectul. Cinci puncte și amuleta au mers către Chef Alexandru Sautner cu rețeta lui de mușchiuleț de porc cu piure. Patru puncte a luat farfuria cu miel al lui Chef Orlando Zaharia, trei puncte a primit Chef Richard Abou Zaki, iar două puncte au mers la Chef Ștefan Popescu.

„Nu pot să cred, eu două puncte din nou”, a zis supărat Chef Ștefan Popescu.

„Nu ai spart ghinionul, Serghei”, a completat Chef Richard Abou Zaki.

Așa cum era de așteptat, jurizarea lui Serghei Mizil a generat tot felul de reacțiii și discuții în prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 16, din data de 16 noiembrie 2025.

Totuși, fiind și prima ediție, cei patru jurați au convenit că e prea devreme pentru supărări, căci este abia prima ediție și bucuria unui nou început e încă mare!

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30), cu excepție primei săptămâni, când marți se va difuza meciul naționalei cu San Marino.

