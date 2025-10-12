Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe. Concurentul de la „Asia Express” 2025 arăta complet diferit!

Puțini își amintesc cum arăta Serghei Mizil, fiul fostului lider comunist Paul Niculescu Mizil, pe vremea lui Ceaușescu.

Azi, la 72 de ani, are în spate o poveste de viață impresionantă, iar imaginile dinainte de Revoluție arată cât de mult s-a schimbat de-a lungul anilor.

Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe

În perioada comunistă, Serghei Mizil câștiga bani frumoși din comerțul cu produse rare aduse din străinătate, care erau greu de găsit în România acelor vremuri. Vindea aparate video, casete audio și video sau geci de blugi, la prețuri impresionante. Unele dintre aceste produse ajungeau să coste cât o Dacie nouă, care se vindea în mai puțin de două luni.

După Revoluție, Serghei Mizil a devenit un om de afaceri cunoscut. A investit în restaurante de succes precum „Cena” și „Cena 2” și a deținut, pentru o perioadă, localul „La doi vagabonzi” din Constanța, care însă nu a rezistat pe piață.

Articolul continuă după reclamă

Mai târziu, s-a implicat în domeniul imobiliar, construind un bloc cu parter și patru etaje în zona de nord a Bucureștiului. Investiția de 700.000 de euro s-a dovedit inspirată, căci apartamentele s-au vândut imediat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Serghei Mizil s-a născut pe 23 septembrie 1953 în București. A urmat Colegiul Național Ion Luca Caragiale și apoi Universitatea Națională de Arte București. Cariera sa a fost diversă: a fost pictor, actor și om de afaceri.

A jucat în filme precum „Visul” (2023), „Funeralii fericite” (2013) și „Primu’ Cartuș” (2013), iar lucrările sale de artă au fost scoase la licitație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Serghei Mizil s-a făcut remarcat și prin viața sa mondenă. A fost prieten apropiat al lui Nicu Ceaușescu și obișnuia să petreacă nopți întregi în baruri și restaurante celebre ale vremii. În anturajul lor se aflau și alți tineri din familii influente, precum Mădălin Voicu, Jean Maurer, Gino Iorgulescu, Irinel Columbeanu sau Sașa Marinescu, fiul primei femei colonel de Securitate din România, Iulia Marinescu.

Serghei Mizil este însurat cu Cora și are două fiice

Serghei Mizil este căsătorit cu Cora și are două fiice, Smaranda și Ana-Maria. Este activ pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, unde interacționează frecvent cu publicul și promovează diverse proiecte artistice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Părinții săi, Paul Niculescu Mizil și Lidia, au avut șase copii, dintre care trei adoptați. Cei trei copii naturali sunt Serghei, Lidia și Donca Mizil. Unul dintre copiii adoptați, Doru, a ajuns în grija familiei după ce a rămas orfan în urma unui accident, notează Click.ro.

Astăzi, Serghei Mizil rămâne o personalitate nonconformistă și un personaj captivant al lumii mondene, cu o viață plină de povești dintr-o epocă apusă.

Citește și: Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață

Cu ce se ocupă Cora, soția lui Serghei Mizil

Deși în public este apreciat pentru carismă și umor, viața personală a lui Serghei Mizil rămâne în umbră. Puțini știu cine este Cora, soția care l-a sprijinit întotdeauna și i-a adus echilibru.

Deși preferă discreția, Cora vorbește din când în când despre pasiunile și experiențele care i-au marcat viața. În ultimii ani s-a apropiat de ezoterism, simțind energii și semnale greu de explicat, care au determinat-o să caute răspunsuri.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta.

Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil, în urmă cu ceva timp.