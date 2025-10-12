Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe. Concurentul de la „Asia Express” 2025 arăta complet diferit!

Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe. Concurentul de la „Asia Express” 2025 arăta complet diferit!

Puțini își amintesc cum arăta Serghei Mizil, fiul fostului lider comunist Paul Niculescu Mizil, pe vremea lui Ceaușescu.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 12:01
După Revoluție, Serghei Mizil a devenit un om de afaceri cunoscut

Azi, la 72 de ani, are în spate o poveste de viață impresionantă, iar imaginile dinainte de Revoluție arată cât de mult s-a schimbat de-a lungul anilor.

Imagini rare cu Serghei Mizil din tinerețe

În perioada comunistă, Serghei Mizil câștiga bani frumoși din comerțul cu produse rare aduse din străinătate, care erau greu de găsit în România acelor vremuri. Vindea aparate video, casete audio și video sau geci de blugi, la prețuri impresionante. Unele dintre aceste produse ajungeau să coste cât o Dacie nouă, care se vindea în mai puțin de două luni.

După Revoluție, Serghei Mizil a devenit un om de afaceri cunoscut. A investit în restaurante de succes precum „Cena” și „Cena 2” și a deținut, pentru o perioadă, localul „La doi vagabonzi” din Constanța, care însă nu a rezistat pe piață.

Articolul continuă după reclamă

Mai târziu, s-a implicat în domeniul imobiliar, construind un bloc cu parter și patru etaje în zona de nord a Bucureștiului. Investiția de 700.000 de euro s-a dovedit inspirată, căci apartamentele s-au vândut imediat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Serghei Mizil s-a născut pe 23 septembrie 1953 în București. A urmat Colegiul Național Ion Luca Caragiale și apoi Universitatea Națională de Arte București. Cariera sa a fost diversă: a fost pictor, actor și om de afaceri.

A jucat în filme precum „Visul” (2023), „Funeralii fericite” (2013) și „Primu’ Cartuș” (2013), iar lucrările sale de artă au fost scoase la licitație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Serghei Mizil s-a făcut remarcat și prin viața sa mondenă. A fost prieten apropiat al lui Nicu Ceaușescu și obișnuia să petreacă nopți întregi în baruri și restaurante celebre ale vremii. În anturajul lor se aflau și alți tineri din familii influente, precum Mădălin Voicu, Jean Maurer, Gino Iorgulescu, Irinel Columbeanu sau Sașa Marinescu, fiul primei femei colonel de Securitate din România, Iulia Marinescu.

Serghei Mizil este însurat cu Cora și are două fiice

Serghei Mizil este căsătorit cu Cora și are două fiice, Smaranda și Ana-Maria. Este activ pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, unde interacționează frecvent cu publicul și promovează diverse proiecte artistice.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Părinții săi, Paul Niculescu Mizil și Lidia, au avut șase copii, dintre care trei adoptați. Cei trei copii naturali sunt Serghei, Lidia și Donca Mizil. Unul dintre copiii adoptați, Doru, a ajuns în grija familiei după ce a rămas orfan în urma unui accident, notează Click.ro.

Astăzi, Serghei Mizil rămâne o personalitate nonconformistă și un personaj captivant al lumii mondene, cu o viață plină de povești dintr-o epocă apusă.

Citește și: Ce meserie are Cora, soția lui Serghei Mizil. Cu ce se ocupă femeia care îi este alături de o viață

Cu ce se ocupă Cora, soția lui Serghei Mizil

Deși în public este apreciat pentru carismă și umor, viața personală a lui Serghei Mizil rămâne în umbră. Puțini știu cine este Cora, soția care l-a sprijinit întotdeauna și i-a adus echilibru.

Deși preferă discreția, Cora vorbește din când în când despre pasiunile și experiențele care i-au marcat viața. În ultimii ani s-a apropiat de ezoterism, simțind energii și semnale greu de explicat, care au determinat-o să caute răspunsuri.

„Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta.

Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a povestit Cora Mizil, în urmă cu ceva timp.

Jennifer Aniston a dezvăluit ce proceduri și-a făcut la față. Actrița a fost văzută ieșind din cabinetul unui chirurg pl...
Înapoi la Homepage
AS.ro 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Observatornews.ro Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător Topul țărilor din care cetățenii nu pleacă nici măcar în vacanță. România este vicecampioană, dar locul unu este surprinzător

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Jennifer Aniston a dezvăluit ce proceduri și-a făcut la față. Actrița a fost văzută ieșind din cabinetul unui chirurg plastician
Jennifer Aniston a dezvăluit ce proceduri și-a făcut la față. Actrița a fost văzută ieșind din cabinetul...
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x