Cum arată și cu ce se ocupă cele două fete adoptate de Elena Cârstea. Artista se mândrește cu Sanda și Adriana

Elena Cârstea, celebra artistă stabilită de mai mulți ani peste hotare, s-a întors recent în România pentru o scurtă perioadă.

Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 13:02 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 13:45
Elena Cârstea le-a adoptat pe Sanda și Adriana în anii '90 și a fost aspru criticată de unii pentru alegerea ei.

Elena Cârstea se bucură de viața de mamă, fiind foarte mândră de fiicele ei adoptive, Sanda și Adriana.

Ea este cunoscută pentru cariera ei îndelungată în lumea muzicii și pentru succesul pe care l-a cunoscut cu piesele ei în anii ‘90.

Cum arată cele două fiice adoptive ale Elenei Cârstea, Sanda și Adriana

Cântăreața a vorbit recent despre felul în care a schimbat-o maternitatea și a discutat deschis despre adopția celor două fiice ale sale, Adriana și Sanda. Elena Cârstea a decis să le adopte pe cele două fete în anii 1997 și 1999 și s-a lovit atunci de mai multe prejudecăți.

Chiar dacă i-a fost greu la început, artista a știut că a luat cea mai bună decizie ajutându-le pe fiicele ei și oferindu-le șansa la o viață mai bună. În 2006, Elena Cârstea l-a cunoscut pe Glenn, cel de care s-a îndrăgostit iremediabil. După ce ei au avut câteva luni o relație la distanță, cei doi au decis să se căsătorească chiar la finalul lui 2006, fără să mai stea pe gânduri, știind că sentimentele lor sunt unele sincere. Deși ea avea deja cele două fiice adoptive, acest lucru nu a stat în calea fericirii ei și a lui Glenn.

În anii ‘90, atunci când a luat decizia de a le înfia pe Adriana și Sanda, nu a avut parte de sprijinul celor din jur și mulți dintre apropiații ei chiar au judecat-o. Acum fapta ei este privită cu multă admirație, dar pe atunci cei din jur erau sceptici când venea vorba despre abilitățile ei de a crește singură doi copii.

„Multă lume m-a blamat că am adoptat copiii!”, a povestit Elena Cârstea, potrivit Viva.

Pentru România anilor ‘90 faptul că o femeie singură alegea să adopte era ceva ciudat și mulți au blamat-o. Iată că Elena Cârstea nu s-a temut de procesul de adopție și a avut răbdarea necesară pentru ca lucrurile să se așeze pentru ea. Sanda și Adriana au venit în viața ei, iar s-a bucurat din plin de rolul de mamă.

“M-am dus în State să îmi cresc copiii, să le dau atenție, să nu ia droguri, să nu intre în cercuri dubioase, și eu cred că am reușit”, declară Elena Cârstea în podcastul Despre Femeie cu Mihaela Tatu.

Acum Adriana și Sanda au 26 respectiv 28 de ani, iar Elena le-a luat cu ea în SUA atunci când s-a mutat acolo alături de Glenn după căsătorie. Elena a povestit într-un podcast la care a fost invitată că Adriana a făcut un stagiu militar timp de 3 ani, dar recent a luat decizia de a studia să devină avocat și s-a retras din armată.

„Te trec fiorii, ca părinte… noi am pierdut un copil… dar fiecare dintre noi avem soarta noastră, bună, rea, așa cum este. Viața trebuie să o trăiești cum ți-o dă Dumnezeu”, mai spunea Elena Cârstea.

Chiar dacă a trecut și prin perioade dificile în relația cu fiicele ei, Elena a avut răbdare cu ele și le-a dat cele mai bune sfaturi, în special în anii adolescenței, când formarea lor era cea mai importantă.

“Le învățam să își formeze o cultură generală. Nu mai sunt timpurile în care am crescut noi, lucrurile erau așezate, școala era școală, cultura era cultură… acum este totul așa… o varză…”, a mai povestit cântăreața.

