O mutare vine la pachet cu o listă lungă de lucruri de bifat: contracte, cutii, transport, o mie de detalii. Partea cu mobila nu trebuie să fie și ea complicată.

(P) Te muți într-o casă nouă? Lista scurtă de mobilă de care ai nevoie | pexels.com

Dacă știi de unde începi și pui prioritățile în ordinea potrivită, îți amenajezi casa fără stres și fără să cheltui o avere. Hai să vedem ce contează cu adevărat în primele săptămâni.

Începe cu dormitorul, nu cu livingul

Poate pare tentant să te apuci de camera în care primești oaspeții, dar adevărul e simplu: în casa nouă ai nevoie, întâi de toate, de un loc unde să dormi bine. Un dormitor pus la punct îți dă energie pentru tot restul amenajării.

Aici, primul lucru la care te uiți sunt paturile de dormitor. Alege un pat pe măsura camerei și a saltelei pe care o ai deja, ca să nu te trezești cu surprize la montaj. Dacă vrei să scapi de bătaia de cap a alegerilor separate, un set de mobilă de dormitor complet rezolvă totul dintr-o singură comandă: pat, noptiere și dulap care se potrivesc între ele ca stil și culoare. E varianta practică atunci când vrei o cameră coerentă, fără să stai să combini tu fiecare piesă.

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Bucătăria: funcțională de la primul mic dejun

După dormitor, bucătăria e camera care te ține pe picioare. Chiar dacă nu o amenajezi complet din prima, ai nevoie de spațiu de depozitare pentru vase, alimente și toate lucrurile care apar peste noapte.

Un dulap de bucatarie bine ales îți organizează totul de la început și te scapă de cutiile rămase pe jos. Corpurile modulare sunt utile mai ales acum, la început, pentru că le combini în funcție de forma bucătăriei și de spațiul pe care îl ai. Începi cu ce e esențial și adaugi pe parcurs, fără să fii nevoit să schimbi tot.

Restul vine pe rând

Livingul, biroul sau camera de oaspeți pot aștepta liniștite câteva săptămâni. Nu e nicio grabă să umpli casa dintr-o dată. E mai bine să trăiești puțin în spațiu, să vezi cum te miști prin el și abia apoi să decizi ce mai adaugi. Așa eviți cumpărăturile de care te plictisești în două luni.

Un principiu care ajută mult: alege mobilă cu un design curat, actual, care se potrivește ușor cu orice adaugi mai târziu. Piesele din PAL sunt o alegere bună aici, pentru că arată bine, sunt rezistente la uzura de zi cu zi și au un preț corect pentru calitatea oferită.

Câteva sfaturi ca să nu greșești

Măsoară de două ori înainte să comanzi o singură dată. Notează dimensiunile fiecărei camere și, mai ales, lățimea ușilor și a holurilor pe unde intră mobila.

Verifică termenele de livrare încă de la început, ca piesele importante să ajungă odată cu tine, nu peste o lună. O livrare rapidă face diferența când te muți.

Și nu în ultimul rând, gândește-te la depozitare din prima. Un dulap în plus sau câteva corpuri modulare îți salvează ordinea în casă mai mult decât te aștepți.

O mutare rămâne o mutare, dar cu o listă scurtă și clară, partea cu mobila devine cea mai simplă dintre toate. Începe cu ce contează, lasă restul să vină pe rând și bucură-te de casa nouă.