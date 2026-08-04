Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt 

Alina Pușcău s-a filmat plângând pentru a anunța că se confruntă cu 5 tumori și că medicii vor încerca să o salveze.
Alina Pușcău, diagnostciată cu o boală gravă
„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău pe rețelele sociale.
Olga Barcari s-a numărat printre prietenii care au transmis un mesaj de susținere: „Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră”, a transmis Olga, care a declarat pentru Antena Stars că a vorbit cu Alina Pușcău și că vrea să o viziteze.
Citește și: Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”
Olga Barcari, declarații despre starea Alinei Pușcău
De asemenea, Olga Barcari a spus, potrivit spynews.ro, că tratamentele ar valora aproximativ jumătate de milion de dolari.
„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajuta ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars.
Citește și: Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Ce au pățit concurențiiCu ce se ocupă fiul lui Dragoș Dolănescu la 21 de ani în Costa Rica. Mama lui Ion a murit la scurt timp după ce el s-a n...