Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt 

Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală cruntă. Fosta concurentă Asia Express le-a cerut fanilor să se roage pentru ea. Prietenii îi sunt și ei alături fostului model.

Alina Pușcău s-a filmat plângând pentru a anunța că se confruntă cu 5 tumori și că medicii vor încerca să o salveze.

Alina Pușcău, diagnostciată cu o boală gravă

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău pe rețelele sociale.

Olga Barcari s-a numărat printre prietenii care au transmis un mesaj de susținere: „Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră”, a transmis Olga, care a declarat pentru Antena Stars că a vorbit cu Alina Pușcău și că vrea să o viziteze.

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Olga Barcari, declarații despre starea Alinei Pușcău

De asemenea, Olga Barcari a spus, potrivit spynews.ro, că tratamentele ar valora aproximativ jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajuta ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars.

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