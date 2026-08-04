Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt 

Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt 

Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o boală cruntă. Fosta concurentă Asia Express le-a cerut fanilor să se roage pentru ea. Prietenii îi sunt și ei alături fostului model.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 11:56 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 12:02
Galerie
Olga Barcari, declarații despre starea Alinei Pușcău | Antena 1& Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alina Pușcău s-a filmat plângând pentru a anunța că se confruntă cu 5 tumori și că medicii vor încerca să o salveze.

Alina Pușcău, diagnostciată cu o boală gravă

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău pe rețelele sociale.

Olga Barcari s-a numărat printre prietenii care au transmis un mesaj de susținere: „Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră”, a transmis Olga, care a declarat pentru Antena Stars că a vorbit cu Alina Pușcău și că vrea să o viziteze.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum a pierdut Alina Pușcău un milion de dolari. Ce a pățit fosta concurentă de la Asia Express: „Am fost terminată!”

Olga Barcari, declarații despre starea Alinei Pușcău

De asemenea, Olga Barcari a spus, potrivit spynews.ro, că tratamentele ar valora aproximativ jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajuta ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars.

Alina Pușcău și Olga Barcari
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Ce au pățit concurenții

Cu ce se ocupă fiul lui Dragoș Dolănescu la 21 de ani în Costa Rica. Mama lui Ion a murit la scurt timp după ce el s-a n...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare
Antena 3 Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
SpyNews Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de mine...” | VIDEO Jador, oprit de poliție în trafic și testat antidrog! Ce a declarat artistul: ”Dacă v-ați îndoit de mine...” | VIDEO
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Comentarii


Citește și
Cum arată chef Roxana Blenche după ce a slăbit 24 de kilograme. S-a fotografiat la piscină în costum de baie
Cum arată chef Roxana Blenche după ce a slăbit 24 de kilograme. S-a fotografiat la piscină în costum de baie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri!
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri! Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x