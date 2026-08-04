Cum arată roșiile din grădina lui Emil Boc. Primarul Clujului și-a prezentat cu mândrie prima recoltă

Emil Bloc a postat pe rețelele de socializare imagini cu primele roșii culese din propria grădină.

Cum arată roșiile din grădina lui Emil Boc. Primarul Clujului și-a prezentat cu mândrie prima recolta | Captură Instagram

Primarul orașului Cluj-Napoca a vorbit despre pasiunea sa pentru grădinărit, dar și despre lecțiile pe care le oferă natura.

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Imagini din grădina cu roșii a lui Emil Boc

Recent, Emil Boc a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online una dintre pasiunile căreia îi dedică timp ori de câte ori ajunge acasă. Primarul municipiului Cluj-Napoca a postat pe rețelele de socializare imagini din propria grădină, unde a cules primele roșii din acest sezon.

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Edilul a ales să marcheze momentul printr-un mesaj în care vorbește despre răbdare, perseverență și respectul față de natură. Cu această ocazie, Emil Boc a făcut o paralelă între îngrijirea unei grădini și construirea unei comunități, subliniind că lucrurile cu adevărat valoroase au nevoie de timp pentru a crește.

În imaginile postate în mediul online se poate observa că Emil Boc are în grădină mai multe soiuri de roșii.

„Primele roșii culese! Există o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi: aceea de a gusta din rodul propriei munci! Astăzi am cules primele roșii. Poate nu sunt cele mai mari sau perfecte. Dar pentru mine sunt cele mai valoroase, pentru că spun o poveste despre muncă, perseverență și respect față de natură.

Grădina ne învață una dintre cele mai importante lecții ale vieții: nimic cu adevărat valoros nu apare peste noapte! Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare. Exact ca un copil, ca o prietenie, ca o comunitate sau ca un oraș.

Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet. Și tocmai de aceea au un gust atât de bun! Să nu încetăm niciodată să plantăm: în grădină, în comunitate și în sufletele oamenilor. Pentru că tot ceea ce semănăm astăzi, cu grijă și iubire, va deveni recolta și bucuria de mâine!”, a fost mesajul transmis de Emil Boc pe Instagram.

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De-a lungul timpului, edilul a vorbit despre pasiunea sa pentru grădinărit. Ori de câte ori are ocazia să petreacă timp acasă, se ocupă de culturile din grădina sa.

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Ce leac recomandă Emil Boc pentru petrecăreții de la UNTOLD

Primarul orașului Cluj-Napoca le-a transmis un mesaj participanților la Festivalul UNTOLD. În timpul unei vizite la piața volantă amenajată pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, Emil Boc le-a recomandat celor care petrec până dimineața un remediu tradițional împotriva mahmurelii.

„O recomandare pentru festivalieri: după ce petreceți vineri seara la UNTOLD, sâmbătă dimineața treceți pe aici, pe la piața volantă de pe platoul de la Sala Sporturilor, doar câteva sute de metri distanță, și luați o moare, adică o zeamă de varză. Nu este alt leac, alt medicament mai bun de a te drege după un chef decât o zeamă de varză, naturală, fără chimicale, sănătoasă”, a spus Primarul, potrivit cluj24.ro, citat de click.ro.