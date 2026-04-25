Cine e și cum arată Leni Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi. Cu ce se ocupă acum fosta doamnă Hagi

Gheorghe Hagi, celebrul selecționer, a fost căsătorit în tinerețe cu Leni Celnicu.

Puțini dintre cei care îl cunosc pe Gică Hagi știu cu ce se ocupă prima lui soție, Leni Celnicu. | Hepta

Gică Hagi l-a înlocuit recent pe regretatul Mircea Lucescu și este acum selecționer, devenind antrenorul echipei naționale a României.

Ceea ce mulți nu știu despre viața lui personală este că acesta a mai fost căsătorit în tinerețe cu o altă femeie. El și actuala lui soție, Marilena, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 30 de ani. Înainte ca ei să se cunoască Gică Hagi a fost căsătorit cu Leni Celnicu, care a fost prima soție a celebrului antrenor.

Cei doi au avut o relație de 4 ani, dar iubirea lor s-a terminat pe neașteptate. La vârsta de 61 de ani, Gheorghe Hagi a fost numit „Regele” fotbalului încă din tinerețe, devenind faimos pentru performanțele sale pe terenul de fotbal.

Articolul continuă după reclamă

Gică Hagi a făcut istorie cu performanțele sale, cunoscând succesul în fotbal în anii ‘90. pe atunci el a început să joace pentru mai multe echipe foarte cunoscute din Occident. Chiar dacă a cunoscut gloria pe plan profesional, la acea vreme nu se putea lăuda cu același succes și pe plan amoros.

După 4 ani de relație, el și soția lui de atunci, Leni, au decis să pună punct căsniciei și să meargă pe drumuri separate. Divorțul dintre selecționer și Leni Celnicu a fost unul intens mediatizat.

Gică Hagi și Leni Celnicu s-au căsătorit în 1990, au format un cuplu timp de 4 ani, dintre care doar un an au fost căsătoriți. Atunci când au făcut partajul, Leni, o machedoancă din Constanța, a primit 300.000 de dolari, sumă colosală la acea vreme. Separarea dintre ei nu a fost deloc una ușoară. Antrenorul a depus atunci actele pentru desfacerea mariajului la mai multe instanțe de judecată din țară, dar acțiunea i-a fost respinsă. Apoi el a încercat la tribunalele din Oradea, Brașov și apoi din nou la București și a reușit într-un final să primească actele de divorț semnate.

Cei doi au semnalat nepotrivire de caracter și neînțelegeri. De asemenea, celebrul sportiv a mai notat în cererea de divorț că soția lui întârzia cu pâinea la masă și că îi punea miere în cafea în loc de zahăr, așa cum prefera el.

Ea a folosit banii pentru a-și cumpăra un apartament și o mașină și a decis să își reia studiile universitare. Leni s-a întors la Madrid acolo unde începuse inițial să studieze la Facultatea de Finanțe și Bănci. După o vreme s-a întors în țară și a început să lucreze în domeniul bancar, bucurându-se de un salariu destul de mare. Apăruseră speculații potrivit cărora ea ar fi avut la acea vreme un salariu de 8000 de euro lunar. După ce s-a simțit din nou pregătită să iubească, Leni și-a refăcut viața alături de Ovidiu, un bărbat din Constanța, cu care s-a căsătorit în 2004, potrivit Fanatik.

Cei doi au în prezent doi copii și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste împreună, bucurându-se de o relație armonioasă. Atât Leni, cât și soțul ei activează în domeniul bancar. Ei au preferat să își țină viața personală departe de ochii presei și nu se cunosc prea multe detalii despre viețile lor.

„Ne cunoaștem de aproape 18 ani, avem aceeași prieteni, iar de un an suntem împreună. Ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt, așa că ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru firesc. Ne iubim prea mult pentru a sta departe unul de celălalt”, declara în trecut Leni Celnicu pentru revista VIP.

