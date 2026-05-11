Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan. De ce iubitul ei este admirat de multe femei

Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, trăiește o nouă poveste de dragoste alături de unul dintre cei mai apreciați tineri sportivi din România.

S-a aflat cu cine se iubește Sarah Dumitrescu. Fiica cea mică a Anamaria Prodan pare mai fericită ca niciodată și nu se mai ascunde atunci când vine vorba despre viața sa sentimentală. Tânăra a decis să dea frâu liber sentimentelor și să se afișeze alături de noul partener, un bărbat admirat de multe femei.

În ultima perioadă, mulți au observat transformările prin care a trecut Sarah Dumitrescu. Fiica impresarei și-a schimbat look-ul, renunțând la părul blond în favoarea unei nuanțe șatene, și a reușit să slăbească vizibil. Pe lângă schimbările de imagine, Sarah pare să traverseze și o perioadă excelentă pe plan personal.

Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, Sarah Dumitrescu trăiește o poveste de dragoste cu David Antonescu, un tânăr baschetbalist profesionist.

Cei doi ar împărtăși aceeași pasiune pentru sport și ar petrece tot mai mult timp împreună. Relația lor a atras rapid atenția fanilor, mai ales că Sarah a început să posteze tot mai des imagini și momente din viața ei personală.

David Antonescu evoluează în prezent pentru CSM Corona Brașov, iar în trecut a mai jucat pentru FC Argeș, CSM Târgu Jiu, CS Dinamo București, CSO Voluntari și CSM Focșani. Tânărul sportiv este destul de discret în mediul online, deși are o comunitate numeroasă care îl susține constant.

Conform informațiilor din mediul online, David Antonescu are 1,95 metri înălțime și este născut pe 28 august 2004. La doar 21 de ani, acesta reușește să atragă atenția nu doar prin performanțele sportive, ci și prin aparițiile sale din social media. Multe admiratoare îi urmăresc activitatea, însă se pare că Sarah Dumitrescu este cea care i-a cucerit inima.

Fiica Anamariei Prodan a trecut anterior printr-o despărțire dureroasă, iar în trecut vorbea deschis despre cum și-ar dori să fie partenerul ideal.

„În ceea ce privește fizicul, trebuie să fie un bărbat înalt, am nevoie de un bărbat înalt lângă mine. Trebuie să mă respecte, să îmi respecte planurile și să fie alături de mine pe plan sportiv”, declara Sarah Dumitrescu într-un interviu mai vechi, potrivit Spynews.ro.