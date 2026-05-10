Pavel Stratan, 25 de ani de căsnicie cu Rodica, mama Cleopatrei. Cum arată soția lui: „Fără ea nu aș fi avut nimic din ce am acum”

În cadrul unui interviu alături de Cleopatra, Pavel Stratan a vorbit despre Rodica, soția sa.

Pavel și Rodica Stratan aniversează anul acesta 25 de ani de căsnicie. Dacă el este unul dintre cei mai cunoscut artiști, mama Cleopatrei Stratan este o prezență discretă. În cadrul unui interviu recent, artistul vorbit despre cât de mult contează mama copiilor săi pentru el.

Ce anunț a făcut Pavel Stratan după 25 de ani de căsnicie cu soția sa: „Mi-a fost mereu sursă de inspirație”

Pavel și Rodica Stratan au împreună doi copii, pe Cezar și Cleopatra, care au moștenit talentul artistic de la tatăl lor. Cântărețul are numai cuvinte superbe la adresa partenerei sale. În asentiment cu tatăl ei, Cleopatra Stratan a mărturisit că mama ei este pilonul de bază al familiei lor.

„Rodica e femeia fără de care nu aș fi făcut sau avut nimic din ce am acum. Am fost și suntem o echipă, mi-a fost mereu sursă de inspirație și împreună suntem un exemplu de cuplu care se iubește și se respectă ca în prima zi, și după 25 de ani!”, a declarat Pavel Stratan pentru Revista VIVA, citat de Libertatea.

În același interviu, Pavel Stratan a vorbit despre participarea fiicei sale alături de soțul ei, Edward Sanda, în emisiunea „America Express”.

„Am stat puțin cu inima strânsă chiar de când ne-au spus că vor pleca în concurs, dar am avut încredere că se vor descurca. Ne-au povestit toate experiențele lor trăite acolo și, indiferent de ce s-a întâmplat, cel mai important e că au trecut prin toate împreună și că și-au sudat și mai mult relația”, a spus Pavel Stratan pentru sursa citată mai sus.

Cleopatra Stratan a dezvăluit care sunt cele mai importante lecții de viață pe care le-a învățat de la părintele său.

„Cred că cele mai importante lecții pe care le-am învățat amândoi de la părinți au fost despre echilibrul din toate și să fim noi înșine. Ne-au învățat despre bunătate, dragoste, încredere. Am primit cea mai frumoasă educație din partea lor, ne-au oferit mereu tot ce e mai bun și nu putem fi decât recunoscători pentru astfel de părinți minunați!”, a adăugat Cleopatra Stratan, citată de Libertatea.

