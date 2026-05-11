Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Ce ținute a ales pentru marele eveniment

Home Showbiz Vedete

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut o nuntă spectaculoasă pe malul Lacului Buftea, cu patru rochii de mireasă, decoruri impresionante și un eveniment estimat la peste 300.000 de euro.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 15:37 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 15:52
O nuntă care ține primele pagini ale presei și câteva ținute care au lăsat pe toată lumea fără cuvinte.

Cum arată toate rochiile de mireasă purtate de Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea

Rochiile de mireasă ale Andreea Bălan au atras atenția tuturor celor prezenți la eveniment, iar aparițiile sale spectaculoase au devenit rapid subiect de discuție în mediul online. Artista s-a căsătorit cu Victor Cornea într-un cadru feeric, iar ceremonia a fost una fastuoasă, organizată până la cel mai mic detaliu.

Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, într-o locație decorată spectaculos, inspirată de marile nunți de la Hollywood. Peste 250 de invitați au participat la petrecere, iar atmosfera elegantă, artiștii invitați și decorurile impresionante au transformat nunta într-unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale anului.

Potrivit informațiilor din presa mondenă, cei doi ar fi investit peste 300.000 de euro pentru organizarea evenimentului.

Andreea Bălan a fost, fără îndoială, atracția principală a serii. Vedeta a schimbat nu mai puțin de patru rochii de mireasă pe parcursul evenimentului, fiecare dintre ele având un rol special. De la rochia principală, cu trenă spectaculoasă, până la ținutele dedicate petrecerii și focului de artificii, toate au fost atent alese pentru a crea momente memorabile.

„Am patru rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face o ședință foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă, are o trenă de patru metri și este făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest dans, pentru că are o anumită croială și lejeritatea care îmi permite să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, iar pe cealaltă la momentul tortului, care va fi după miezul nopții”, a declarat artista, citată de presa mondenă.

Accesoriile alese pentru ceremonie și petrecere ar fi fost evaluate la aproximativ 200.000 de euro, ridicând și mai mult nivelul evenimentului. Rochia principală, folosită inclusiv pentru ședința foto oficială, a impresionat prin eleganță și rafinament, în timp ce ținuta dedicată valsului mirilor a fost creată pentru a oferi libertate de mișcare și un efect spectaculos pe ringul de dans.

Decorul de basm a fost completat de peste 25.000 de flori naturale. În locul în care s-a desfășurat ceremonia religioasă a fost montată o arcadă florală uriașă pe ponton, iar întregul spațiu a fost amenajat într-un stil elegant și romantic. Focul de artificii și tortul spectaculos de la final au completat perfect o seară desprinsă parcă din filme.

