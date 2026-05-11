Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Momentul în care a vrut să-și ia viața

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre motivul pentru care a vrut să-și ia viața la un moment dat. Ce s-a întâmplat.

Cătălin Zmărăndescu, invitat în această ediție a emisiunii Furnicuțele, a vorbit despre un moment dificil din viața sa, acela în care a dorit să-și ia viața. A subliniat faptul că fără soția sa, Luiza, nu ar fi persoana care este astăzi.

De asemenea, sportul l-a ajutat întotdeauna. A declarat că dacă nu ar fi fost sportiv, ar fi ajuns un „infractor”.

A luat parte la Power Couple alături de soția sa, Luiza, dar și de la Survivor, acolo unde și-a dovedit cu adevărat puterile. În emisiunea Furnicuțele, a declarat că în momentul în care Dumnezeu îi va decide soarta, să-l lase pe el să plece primul.

La Power Couple, Cătălin Zmărăndescu nu a mai avut ce să decopere la soția sa, asta pentru că o cunoaște îndeajuns de bine.

„Mi-am dat seama că pentru el e foarte important să nu mă scoată din zona de confort psihic.”, a declarat Luiza Zmărăndescu. De asemenea, sportivul a mărturisit că deși nu a fost dragoste la prima vedere, în cele din urmă a ajuns să-și dorească cu tot sufletul să formeze un cuplu cu cea care astăzi îi este soție și femeia care i-a dăruit doi copii.

„Fără sport ar fi ajuns un infractor.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu. A punctat acest lucru, dat fiind faptul că datorită medaliilor sale, a ajuns să umble cu oameni bogați și influenți. Printre aceștia s-a numărat și Gigi Becali, cel din cauza căruia și-a dorit să-și ia viața.

A fost gardă de corp atât pentru George Copos, și ulterior pentru Gigi Becali. După momentul în care a fost arestat și și-a ispășit pedeapsa, gândul lui a fost să se sinucidă.

„Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai fi astăzi.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Ce ar schimba Cătălin Zmărăndescu la viața sa

În prezent, sportivul are o viață pe care o prețuiește, însă în trecut lucrurile nu au stat tocmai în acest fel.

„Complicat a fost în momentul în care am fost arestat.”, a povestit acesta. A fost salvat de doi oameni, iar ulterior acesta a menționat că o a treia persoană i-a fost alături.

„Primul, un prieten bun și vechi. Este psiholog.”, a vorbit sportivul de oamenii care i-au stat alături. A menționat că aceste persoane i-au schimbat viața într-un mod la care nu s-ar fi gândit că se poate.