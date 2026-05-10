Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood

Te-ai întrebat cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani? Celebra actrița care a impresionat în filme precum Masca și Îngerii lui Charlie continuă să impresioneze.

După ce a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume în anii 1990 și 2000, Cameron Diaz a decis să ia o pauză de la lumina reflectoarelor și să se concentreze pe familie.

Diaz e căsătorită cu Benji Madden, un membru al trupei rock Good Charlotte, alături de care are 2 copii, scrie Daily Mail.

Recent, actrița a decis să revină iar în lumina reflectoarelor și a fost surprinsă recent în timp ce filma pentru proiectul The Sham, în New York.

Diaz a avut mai multe proiecte recent, care au încântat fanii, și revine într-un din cele mai îndrăgite serii de animație.

Diaz a revenit pe ecrane după o pauză de aproape 10 ani, cu Back in Action, în care a jucat alături de Jamie Foxx.

„Timp de peste un deceniu, s-a retras complet pentru a se concentra pe viața de familie. A spus că are nevoie să își recâștige propria viață,” a declarat Georgia O’Brien-Perry, expertă în PR. „Pentru majoritatea vedetelor de top, o absență atât de lungă ar fi sinucidere profesională. Dar Cameron nu s-a întors în roluri secundare sau apariții nostalgice, ci direct în roluri principale, la 53 de ani.”

Diaz a decis să se retragă de la Hollywood după ce s-a căsătorit la 42 de ani cu Madden, în 2015. Ultimul ei rol de atunci a fost în filmul Annie din 2014. Cei doi au acum 2 copii, o fiică, Raddix (7 ani) și un fiu, Cardinal (2 ani).

„Am simțit că este lucrul potrivit pentru mine să îmi recâștig propria viață și pur și simplu nu mi-a mai păsat de nimic altceva,” a declarat Diaz. „Nicio opinie, niciun succes, nicio ofertă nu mi-ar fi putut schimba decizia de a avea grijă de mine și de a construi viața pe care mi-o doream cu adevărat.”

Dincolo de familie, decizia lui Diaz a fost influențată și de experiențele negative de pe platourile de filmare.

Potrivit zvonurilor, Diaz a fost plătită cu 35 de milioane de dolari pentru a reveni la Hollywood cu rolul din Back to Action și viitorul proiect Bad Day.

Actrița ea susține că a observat o diferență majoră după mișcarea #MeToo, față de experiențele „nepotrivite” din trecut.

„Industria e complet diferită,” a declarat Diaz. „Trebuie să spun clar că #MeToo a schimbat totul.”

Înainte de această mișcare, Cameron a susținut că exista „un tip anume” pe platourile de filmare care făcea femeile să se simtă inconfortabil și că trebuia să suporte comportamente „îngrozitoare”.

Ea a continuat: „Intrai pe platou și era diferit. Exista mereu acel tip, știi tu, pe platou, și te gândeai, „Doamne, iar vine”,” a continuat Diaz. „Existau mereu straturi și straturi de comportament nepotrivit pe care pur și simplu trebuia să le suporți.”

Deși nu a dat nume, în perioada absenței ei de la Hollywood au apărut numeroase acuzații de abuz sexual împotriva producătorului Harvey Weinstein, în contextul mișcării #MeToo, alături de alte persoane din industrie.

Deși Diaz a luat pauză de la filme, a avut mai multe proiecte. A scris 2 cărți, The Body Book (2013) și The Longevity Book (2016), și s-a implicat în afaceri. E cofondatoare a brandului Avaline, un vin organic și vegan lansat în 2020 împreună cu antreprenoarea Katherine Power. Diaz are și un portofoliu de investiții. Ea este investitor în Lyra Health (sănătate mintală bazată pe AI) și Evernow (sănătatea femeii).