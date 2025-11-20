Irina Columbeanu a atras toate privirile, în Dubai, într-o ședință foto inedită cu mătușa ei, Ramona Gabor. Cum s-au pozat

Antena Căutare
Irina Columbeanu savurează din plin atmosfera luxoasă și vibrantă a Dubaiului, acolo unde petrece o scurtă vacanță alături de mătușa ei, Ramona Gabor.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 11:11 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 11:20
Aflată în Emiratele Arabe Unite de câteva săptămâni, fiica Monicăi Gabor profită de ultimele zile de relaxare înainte de a reveni în Statele Unite, unde o așteaptă începutul vieții de studentă.

Recent, Irina și Ramona au realizat o ședință foto comună, care a captat imediat atenția publicului online. Pozele scot în evidență legătura strânsă dintre ele. Internauții au remarcat naturalețea fiicei Monicăi Gabor și i-au lăudat inocența, simplitatea și farmecul autentic..

În imaginile devenite virale, Irina apare zâmbitoare, relaxată și încrezătoare. De cealaltă parte, Ramona Gabor, stabilită de ani buni în Dubai, a demonstrat încă o dată că știe cum să se facă remarcată, în special datorită trăsăturilor frumoase pe care le are.

Citește și: Cum arată acum sora mai mare a Monicăi Gabor. Alina a apărut recent în online cu sora ei: „Sora noastră mai înțeleaptă”

Înainte de a se întoarce peste ocean, Irina profită din plin de luxul și dinamismul Dubaiului. Totuși, aparițiile sale din ultima perioadă au stârnit atât admirație, cât și critici. Accesoriile de lux, călătoriile în destinații exclusiviste și prieteniile cu influenceri cunoscuți – precum Andreea Bostănică – au alimentat comentarii acide din partea unor internauți, care au acuzat-o că duce o viață prea opulentă sau că s-ar fi îndepărtat de tatăl ei, aflat într-un azil, potrivit click.ro.

Irina nu a evitat subiectul și a explicat clar, într-un interviu, de unde provin accesoriile scumpe pe care le poartă.

Citește și: Irina Columbeanu confirmă boala de care suferă tatăl ei, în presa din America. Ce diagnostic a primit Irinel

Replica Irinei pentru critici: „Nu sunt gențile mele”

„Păi, în primul rând, încerc să nu le răspund oamenilor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor și nu am ce să discut cu ei. Doar mă amuză, pentru că sunt femei de vreo 70 de ani care comentează la o copilă de 18 ani, deci e puțin trist, nu am ce să le zic. În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele, doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei. Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând”, a declarat Irina Columbeanu potrivit sursei citată mai sus.

Tânăra a subliniat că preferă să ignore comentariile răutăcioase și să se bucure de stilul rafinat moștenit de la mama ei. Irina Columbeanu se pregătește pentru întoarcerea în Statele Unite, unde va începe studiile universitare și va intra într-o nouă etapă a vieții.

