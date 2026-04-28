Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta fiului său. Ce ținută a ales să poarte soacra mare

Dorian Popa și logodnica lui, Andreea, s-au bucurat de o nuntă cu mare fast în urmă cu câteva zile.

Dorian Popa și Andreea trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 2 ani. Cei doi au decis că e momentul să treacă la următoarea etapă în relația lor și s-au căsătorit.

Cununia civilă a avut loc anul trecut pe o plajă din Maldive, în timp ce nunta de lux și cununia religioasă a avut loc weekend-ul acesta.

Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta fiului ei

Citește și: Dorian Popa, schimbarea la care nimeni nu s-ar fi așteptat! La ce a renunțat și cum arată în prezent

Articolul continuă după reclamă

Artistul nu divulgase când avea să fie marele eveniment și a plănuit totul în secret alături de partenera lui. Cei doi îndrăgostiți au ales un restaurant de lux din Buftea și au avut aproximativ 120 de invitați la nuntă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nunta cu mare fast a fost una memorabilă, iar cei mai buni prieteni și rudele apropiate le-au fost alături Andreei și lui Dorian în ziua lor cea mare. Mamișor, așa cum o alintă Dorian Popa pe mama lui, a fost soacră mare și s-a bucurat din plin de evenimentul special la care a luat parte.

Recent, vloggerul și soția lui au postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la nunta lor de vis. Ei au decis să se bucure de o nuntă de lux, dar cu invitați care să le fie foarte apropiați, petrecând în familie până dimineața.

Vezi aici imaginile cu mama lui Dorian Popa

Mama lui Dorian Popa a fost foarte emoționată în rolul de soacră mare și a impresionat cu ținuta ei aleasă. Este clar că mamișor o adoră pe nora ei, Andreea, și este extrem de fericită pentru alegerea fiului ei de a se căsători cu o femeie atât de frumoasă ca Andreea.

Despre cea mai importantă zi din viața lor, Dorian Popa spune că nu se aștepta ca totul să iasă impecabil, exact așa cum el și Andreea au plănuit.

Citește și: Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit. Imagini de la nunta fastuoasă. Cum au arătat cele două rochii ale miresei

„Bună dimineața, ai mei! Cât de bine m-am distrat aseară! Nu am postat foarte mult pentru că am vrut să mă bucur de fiecare clipă. A fost senzațional! Mulțumesc din inimă pentru toate urările și mesajele frumoase. Stați geană pentru că urmează să revenim cu toată frumusețea care a fost acolo! Vă mulțumesc voua pentru toată energia trimisă! De abia aștept să vedeți! Doamne, ce vis frumos!”, a fost mesajul transmis de Dorian Popa în mediul online.

Artistul s-a bucurat de o nuntă ca în povești și s-a distrat pe cinste alături de familia și prietenii săi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„E emoționant și flatant să ai atâția oameni profesioniști, unii dintre cei mai buni din România pe parte de wedding content. Le mulțumesc celor care au venit alături de noi. Pentru mine e un pic mai ușor că asta fac și la muncă și nu a fost stresant. Acum așteptăm să ne simțim bine. În primul rând îi sfătuiesc pe toți cei care visează să nu înceteze să viseze din niciun punct de vedere. Și din punct de vedere visuri business, visuri emoționale, așa cum este un vis din categoria nuntă. Este mai frumos decât visam și este cu atât mai frumos cu cât Bianca s-a ocupat de toată organizarea și a reușit într-o lună să facă ceva ce nici nu ne așteptam”, a mai spus Dorian Popa.

Citește și: Ce a spus Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, despre nunta acestuia cu Andreea: „Dacă ei cred în căsătorie…”