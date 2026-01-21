Antena Căutare
Cum a reacționat Cătălin Crișan după ce a fost criticat pentru felul în care arată la 57 de ani. „Vă cânt de 39 de ani...”

Cătălin Crișan a primit mai multe comentarii în mediul online în care a dost criticat pentru felul în care arată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 13:55 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 14:56
Cătălin Crișan, reacție după ce a fost criticat pentru felul în care arată la 57 de ani

Cătălin Crișan a primit mai multe comentarii urâte în dreptul unui videoclip unde iubita l-a filmat în timp ce gătea. În replică, artistul a evidențiat motivul pentru care a devenit cunoscut și iubit, și anume muzica.

„Ce bătran arată, zici ca are 70 ani”, „Nu te-am recunoscut... Îmbătrânit rău...”, „Pe bune?? Cătălin Crișan??? Dar ce-i cu el?”„Doamne ferește cât ai fost de frumos atât de urât arăți, bătrân de tot. Ești artist, de ce nu te îngrijești? Sunt artiști la 85 - 90 de ani care arată super. Dar tu?”, au fost câteva dintre comentariile negative primite de Cătălin Crișan.

Cum a reacționat Cătălin Crișan după ce a fost criticat pentru felul în care arată la 57 de ani: „Un bătrân cântând la pian”.

Artistul în vârstă de 57 de ani a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care a precizat că el cântă în continuare și că pentru el e important ceea ce transmite prin muzică și nu felul în care arată.

„Mulțumesc tuturor pentru laude și critici! Vă rog doar să nu uitați..Vă cânt de 39 de ani, v-ați dat numele copiilor, unii dintre dumneavoastră după numele meu și al copiilor mei și vă mulțumesc că ați făcut-o. Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și pentru că o fac din suflet, pentru voi, românii mei. Mă puteți vedea sâmbătă, la Teatrul Constantin Tănase într-un concert " în ce hal am ajuns"... conform presei...Criticați-mă în continuare, dar vă rog ascultați-mă...”, a scris Cătălin Crișan, publicând și un videoclip în care cântă melodina „Toate trec!”.

De asemenea, Cătălin Crișan a publicat un videoclip în care apare cântând la pian. În descrierea videocliupului, artistul a avut un mesaj cu subînțeles pentru cei care l-au criticat în legătură cu aspectul său fizic.

„Un Bătrân cântând la pian. N-am știut că mă filmează cineva... Pur și simplu mă relaxam. Dar dacă tot s-a întâmplat...Habar nu am ce am cântat...Scuze...”, a scris Cătălin Crișan.

Cătălin Crișan
Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, este un artist român cunoscut în principal pentru activitatea sa de cântăreț de muzică ușoară. A devenit celebru la sfârșitul anilor 1980, odată cu câștigarea Trofeului „Cerbul de Aur". De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume și melodii de succes, printre care „Dacă pleci", „Vorbește marea", „Nu pleca", „Ce mare e dragostea" sau „Sunt îndrăgostit", piese care l-au consacrat și care sunt ascultate și astăzi.

