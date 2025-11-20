Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis

Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis

Cătălin Crișan și iubita lui Camelia s-au împăcat în urmă cu câteva luni, după ce Camelia depusese plângere la poliție că artistul ar fi agresat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:36 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 16:22
Galerie
Cătălin Crișan și iubita lui, Camelia, s-au împăcat. | Hepta & Agerpres

Se pare că acum cei doi au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, după ce Camelia susținea că iubitul ei a dat-o afară din casă și a agresat-o fizic, determinând-o să cheme poliția.

Camelia, iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru artist

Camelia a spus artistul ar fi fost violent cu ea pe data de 3 aprilie 2025, când ea a sunat la 112 și un echipaj al secției 15 de poliție din Capitală a ajuns la fața locului după ora 22.00.

Camelia le-a spus polițiștilor că a fost lovită cu pumnul, împinsă și trasă de păr de iubitul ei în vârstă de 57 ani și apoi Cătălin Crișan ar fi dat-o afară din casă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cătălin Crișan este din nou singur! Artistul a declarat că s-a despărțit de iubita lui. Care a fost motivul

Polițiștii au întrebat-o dacă dorește ordin de protecție împotriva lui și dacă vrea să depună și plângere, însă Camelia a refuzat pe moment, dar a depus ulterior o plângere împotriva lui la Parchet.

Acum, la 5 luni de la incident, Camelia i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei, spunând că el e genul de bărbat pentru care ea ar fi dispusă să facă absolut orice.

În luna mai, Cătălin Crișan făcea publică despărțirea de Camelia, femeia pe care o iubea și care i-a fost alături în ultimii ani. El spunea la acea vreme că îi este recunoscător pentru timpul petrecut împreună și este optimist că lucrurile se vor îndrepta.

Se pare că cei doi au decis să se împace la o lună după despărțire, în luna iunie, fiind acum din nou împreună și mai fericiți ca oricând. Camelia a fost recent prezentă la un concert de-al lui Cătălin Crișan și i-a făcut o declarație de dragoste.

Citește și: Fosta iubită a lui Cătălin Crișan susține că a fost agresată fizic de artist. Ce a mărturisit Camelia că i s-a întâmplat

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios.

Am 49 de ani, nu-mi ascund vârsta (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”, a declarat iubita lui Cătălin Crișan la Un Show Păcătos.

Chiar dacă cei doi sunt deja logodiți, artistul nu a planificat încă nunta și nu au stabilit detalii legate de marele eveniment. Ce este cert e faptul că muzicianul își dorește foarte tare să se căsătorească cu Camelia.

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. fericit)”, a declarat Cătălin Crișan.

colaj catalin crisan
+2
Mai multe fotografii

Citește și: Cum se apară Cătălin Crișan după ce a fost acuzat de fosta lui iubită, Camelia, că ar fi agresat-o. Ce a declarat artistul

Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei... Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii neașteptate
Ce relație are Tily Niculae cu fostul soț, Dragoș Popescu, după divorț. Actrița a scos la iveală detalii...
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei
Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x