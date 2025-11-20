Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis

Cătălin Crișan și iubita lui Camelia s-au împăcat în urmă cu câteva luni, după ce Camelia depusese plângere la poliție că artistul ar fi agresat-o.

Se pare că acum cei doi au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, după ce Camelia susținea că iubitul ei a dat-o afară din casă și a agresat-o fizic, determinând-o să cheme poliția.

Camelia, iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru artist

Camelia a spus artistul ar fi fost violent cu ea pe data de 3 aprilie 2025, când ea a sunat la 112 și un echipaj al secției 15 de poliție din Capitală a ajuns la fața locului după ora 22.00.

Camelia le-a spus polițiștilor că a fost lovită cu pumnul, împinsă și trasă de păr de iubitul ei în vârstă de 57 ani și apoi Cătălin Crișan ar fi dat-o afară din casă.

Polițiștii au întrebat-o dacă dorește ordin de protecție împotriva lui și dacă vrea să depună și plângere, însă Camelia a refuzat pe moment, dar a depus ulterior o plângere împotriva lui la Parchet.

Acum, la 5 luni de la incident, Camelia i-a făcut o declarație de dragoste iubitului ei, spunând că el e genul de bărbat pentru care ea ar fi dispusă să facă absolut orice.

În luna mai, Cătălin Crișan făcea publică despărțirea de Camelia, femeia pe care o iubea și care i-a fost alături în ultimii ani. El spunea la acea vreme că îi este recunoscător pentru timpul petrecut împreună și este optimist că lucrurile se vor îndrepta.

Se pare că cei doi au decis să se împace la o lună după despărțire, în luna iunie, fiind acum din nou împreună și mai fericiți ca oricând. Camelia a fost recent prezentă la un concert de-al lui Cătălin Crișan și i-a făcut o declarație de dragoste.

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios.

Am 49 de ani, nu-mi ascund vârsta (…) Zilnic îi fac declarații de dragoste și el mie. Suntem de 3 ani împreună și sper să rămânem toată viața împreună”, a declarat iubita lui Cătălin Crișan la Un Show Păcătos.

Chiar dacă cei doi sunt deja logodiți, artistul nu a planificat încă nunta și nu au stabilit detalii legate de marele eveniment. Ce este cert e faptul că muzicianul își dorește foarte tare să se căsătorească cu Camelia.

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. fericit)”, a declarat Cătălin Crișan.

