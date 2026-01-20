Cum arată Cătălin Crișan la 2 ani de la operația de dublă hernie. Imaginile care i-au surprins pe fani: „De nerecunoscut”

Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, a decis să publice pe rețelele sociale „crâmpeie” din viața lui. La 2 ani de la operația de dublă hernie, artistul este foarte schimbat fizic.

Cătălin Crișan a fost filmat de iubită în timp ce gătea: „M-am hotărât să-mi deschid viața în fața dumneavoastră cu momente reale trăite”, a spus artistul în dreptul videoclipului publicat pe contul său de Facebook.

Cătălin Crișan, „de nerecunoscut” la 57 de ani

Mai mulți oameni în comentarii au scris că artistul este de nerecunoscut.

Acum aproximativ doi ani, Cătălin Crișan a suferit o intervenție chirurgicală importantă din cauza problemelor de sănătate legate de coloana vertebrală. El a fost diagnosticat cu dublă hernie de disc laterală, o afecțiune care îi provoca dureri severe de spate, și a fost operat în regim de urgență pentru a remedia această problemă. Intervenția a fost efectuată de un medic neurochirurg, iar artistul a spus atunci că niciun alt chirurg nu a vrut să se implice din cauza riscurilor, însă operația i-a ameliorat durerile și i-a permis să scape de disconfortul intens.

Cătălin Crișan a vorbit și public despre această perioadă dificilă din viața sa, mulțumindu-i atât medicului care l-a operat, cât și partenerei sale care i-a fost alături pe parcursul recuperării.

„Am fost operat de acea dublă hernie, a fost interesant. Mă simt mai bine, doar că nu respect ce spune doctorul. Mi-a spus să slăbesc, m-am îngrășat, mi-a spus să înot, nu am ajuns. Mi-a spus să fac kinetoterapie, am fost o dată, nu m-am mai dus. Trebuie să mă apuc de treabă”, spunea Cătălin Crișan la jumătate de an de la operație, potrivit Cancan.

Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, este un artist român cunoscut în principal pentru activitatea sa de cântăreț de muzică ușoară. A devenit celebru la sfârșitul anilor 80, odată cu câștigarea Trofeului „Cerbul de Aur", moment care i-a lansat cariera profesională pe scena muzicală din România. De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume și melodii de succes, printre care „Dacă pleci", „Vorbește marea", „Nu pleca", „Ce mare e dragostea" sau „Sunt îndrăgostit", piese care l-au consacrat și care sunt ascultate și astăzi.

Pe lângă activitatea de cântăreț, Cătălin Crișan a fost implicat și în alte proeicte TV, unde a avut roluri de prezentator și jurat în emisiuni de divertisment.

