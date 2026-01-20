Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Cătălin Crișan la 2 ani de la operația de dublă hernie. Imaginile care i-au surprins pe fani: „De nerecunoscut”

Cum arată Cătălin Crișan la 2 ani de la operația de dublă hernie. Imaginile care i-au surprins pe fani: „De nerecunoscut”

Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, a decis să publice pe rețelele sociale „crâmpeie” din viața lui. La 2 ani de la operația de dublă hernie, artistul este foarte schimbat fizic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 14:21 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 14:46
Galerie
Cătălin Crișan, „de nerecunoscut” la 57 de ani | Antena 1

Cătălin Crișan a fost filmat de iubită în timp ce gătea: „M-am hotărât să-mi deschid viața în fața dumneavoastră cu momente reale trăite”, a spus artistul în dreptul videoclipului publicat pe contul său de Facebook.

Citește și: Iubita lui Cătălin Crișan, declarație de dragoste pentru cântăreț, la câteva luni de când susținea că a agresat-o. Ce a transmis

Cătălin Crișan, „de nerecunoscut” la 57 de ani

Mai mulți oameni în comentarii au scris că artistul este de nerecunoscut.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum aproximativ doi ani, Cătălin Crișan a suferit o intervenție chirurgicală importantă din cauza problemelor de sănătate legate de coloana vertebrală. El a fost diagnosticat cu dublă hernie de disc laterală, o afecțiune care îi provoca dureri severe de spate, și a fost operat în regim de urgență pentru a remedia această problemă. Intervenția a fost efectuată de un medic neurochirurg, iar artistul a spus atunci că niciun alt chirurg nu a vrut să se implice din cauza riscurilor, însă operația i-a ameliorat durerile și i-a permis să scape de disconfortul intens.

Cătălin Crișan a vorbit și public despre această perioadă dificilă din viața sa, mulțumindu-i atât medicului care l-a operat, cât și partenerei sale care i-a fost alături pe parcursul recuperării.

„Am fost operat de acea dublă hernie, a fost interesant. Mă simt mai bine, doar că nu respect ce spune doctorul. Mi-a spus să slăbesc, m-am îngrășat, mi-a spus să înot, nu am ajuns. Mi-a spus să fac kinetoterapie, am fost o dată, nu m-am mai dus. Trebuie să mă apuc de treabă”, spunea Cătălin Crișan la jumătate de an de la operație, potrivit Cancan.

Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, este un artist român cunoscut în principal pentru activitatea sa de cântăreț de muzică ușoară. A devenit celebru la sfârșitul anilor 80, odată cu câștigarea Trofeului „Cerbul de Aur", moment care i-a lansat cariera profesională pe scena muzicală din România. De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume și melodii de succes, printre care „Dacă pleci", „Vorbește marea", „Nu pleca", „Ce mare e dragostea" sau „Sunt îndrăgostit", piese care l-au consacrat și care sunt ascultate și astăzi.

Pe lângă activitatea de cântăreț, Cătălin Crișan a fost implicat și în alte proeicte TV, unde a avut roluri de prezentator și jurat în emisiuni de divertisment.

COlaj cu Cătălin Crișan
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arată acum și cu ce se ocupă Raris Crișan, fiul lui Cătălin Crișan. Tânărul în vârstă de 21 ani surprinde cu talentul său

Primele imagini cu Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. Cum arată acum: „Mă simt amorțită peste tot”... Ce se va întâmpla cu casa lor din Corbeanca după ce Dani și Gabriela Oțil s-au mutat cu chirie. Ce decizie au luat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Observatornews.ro A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia A găsit o borsetă cu 8.000 de euro în ea. Gestul incredibil făcut de o badantă din Italia
Antena 3 Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
SpyNews Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion Imagini spectaculoase cu aurora boreală, în România. Cerul s-a colorat în roz, verde și violet. Cum s-a văzut din avion

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești minunată!”
Prima imagine cu burtica de gravidă a Laurei Cosoi. Actrița așteaptă cel de-al cincilea copil: „Ești...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Încă o țară se pregătește de război. Armata a trimis mii de scrisori oamenilor: „Casele și bunurile vă pot fi confiscate”
Încă o țară se pregătește de război. Armata a trimis mii de scrisori oamenilor: „Casele și bunurile vă pot... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila în care a copilărit Mario Iorgulescu este un adevărat muzeu privat
Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila în care a copilărit Mario Iorgulescu este un adevărat muzeu privat BZI
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate Jurnalul
Sorana Cîrstea, revenire de senzație la Australian Open! De la 0-1 la seturi la o victorie impresionantă
Sorana Cîrstea, revenire de senzație la Australian Open! De la 0-1 la seturi la o victorie impresionantă Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ţara din Europa pe care o poţi traversa în 45 de minute. Are
Ţara din Europa pe care o poţi traversa în 45 de minute. Are "cel mai frumos port din lume" Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x