Cum arată acum Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu. Tânăra a împlinit de curând 21 de ani

Eliza Iliescu, fiica Adrianei Iliescu, a împlinit de curând 21 de ani și este o tânără cu un viitor strălucit.

Adriana Iliescu se mândrește cu fiica ei, Eliza Iliescu, care a împlinit de curând 21 de ani. | Hepta

Adriana Iliescu este femeia care a intrat în istorie în România după ce a devenit cea mai vârstnică mamă. Ea i-a dat naștere fiicei sale, Eliza, pe când avea aproape 67 de ani.

Acum femeia are 87 de ani și se bucură să o vadă pe fiica ei având un viitor academic.

Cum arată astăzi Eliza Iliescu la 21 de ani

O fire discretă și studioasă, Eliza este foarte preocupată de viitorul ei și muncește din greu pentru a avea o carieră strălucită. La vârsta de 21 de ani, ea o face mândră pe mama ei cu parcursul profesional pe care și l-a ales.

Eliza Iliescu a preferat să nu se expună public, să păstreze discreția și să se focuseze pe studii. Ea a fost crescută de mică într-un mediu academic, iar educația pe care Adriana Iliescu i-a oferit-o a ajutat-o pe tânără să știe exact care vrea să fie vocația ei.

Eliza s-a concentrat încă de mică pe citit, cultură și studiu intens pentru a-și croi un drum de succes în viață. Tânăra în vârstă de 21 de ani urmează cursurile a două facultăți. Ea este studentă la Facultatea de Litere, acolo unde își exprimă interesul pentru literatură, cultură și limbi străine, dar și la Facultatea de Științe Umane.

Atunci când nu e la cursuri, Eliza merge la diferite evenimente culturale pentru a-și mări orizontul și mai mult, dar și pentru a cunoaște oameni din domeniile care o interesează.

De curând, Eliza Iliescu a participat la un eveniment literar dedicat dramaturgiei românești, acolo unde a prezentat un discurs în fața profesorilor și colegilor săi. O apariție elegantă și serioasă, Eliza s-a remarcat prin cunoștințele pe care le-a dobândit și felul în care și-a expus punctul de vedere, demonstrând că este o tânără cultă și interesată de literatură. Momentul discursului său a fost transmis pe rețelele de socializare și apreciat în mediul online de oameni din comunitatea academică.

Tânăra se bucură de o educație aleasă, iar mama ei o susține în alegerile sale atunci când vine vorba de cursurile pe care le urmează la facultate.

