Antena Căutare
Home News Inedit Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

Surse din domeniul tech susțin că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului, la doar 2 ani după ce a avut loc dezastrul OceanGate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 14:09 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 14:12
Submersibilul Titan a făcut implozie în urmă cu aproape 2 ani | Shutterstock

La doar 2 ani după dezastrul OceanGate, când vehiculul submersibil Titan a implodat și a ucis toți oamenii la bord, se pare că un miliardar cunoscut ar plănui o nouă expediție secretă la epava Titanicului.

În dezastrul OceanGate și-au pierdut viața inclusiv un miliardar și fiul său, scrie Daily Mail.

Sursele nu au dezvăluit exact ce miliardar vrea să viziteze acum epava Titanicului, dar că expediția ar fi planificată de mai mult timp.

Pe Internet au apărut mai multe teorii despre cine ar fi acest miliardar.

Articolul continuă după reclamă

Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului

Surse din industrie susțin că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului. Numele individului nu a fost dezvăluit, dar plănuiește să coboare la o adâncime de 3.8 kilometri în ocean pentru a vizita epava Titanicului „în câteva săptămâni”.

Expediția ar avea loc la puțin peste 2 ani după misiunea fatală a companiei OceanGate. Atunci, submarinul Titan a explodat în timpul unei scufundări spre faimoasa epavă.

Fragmente ale vehiculului au fost găsite pe fundul Oceanului Atlantic de Nord. Experții au stabilit că submersibilul a făcut implozie în timpul coborârii. Au concluzionat că cei 5 pasageri au murit instant.

Citește și: Cum a reacționat soția CEO-ului OceanGate când a auzit fără să știe explozia submarinului Titan. Ce cuvinte înfiorătoare a rostit

De atunci, Titanicul, scufundat în 1912, a rămas neatins de oameni. Dar se pare că epava încă atrage atenția miliardarilor.

Circulă zvonuri în rândul exploratorilor oceanici de elită despre o nouă expediție, dar detaliile sunt ținute secrete.

„Ce pot să vă spun este că e vorba de un miliardar,” a declarat o sursă pentru New York Post. „Coborârea va costa 10 milioane de dolari. I-ai recunoaște numele. Va dori să anunțe că este prima persoană care merge la Titanic după tragedie.”

Acum că s-a aflat că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului, pe rețelele de socializare au apărut numeroase teorii despre cine ar putea fi vorba.

Expediția cu submersibilul Titan s-a încheiat devastator

Pe platforma X, oamenii speculează despre cine ar putea fi miliardarul misterios. Printre cei menționați sunt Elon Musk, Jeff Bezos și omul de afaceri american Larry Connor.

Lumea a aflat pentru prima dată de submersibilul Titan atunci când o expediție turistică spre epava Titanicului a dispărut în largul coastelor Newfoundland, Canada, în iunie 2023. Timp de 4 zile, echipele de recuperare au încercat să ajungă în zonă și să lanseze o operațiune de salvare.

Citește și: Adevărul despre Titanic, dezvăluit de un document din 1911

Rapoartele despre zgomote subcvatice i-au făcut pe mulți să creadă că vehiculul pierduse alimentarea, dar că pasagerii erau încă în viață.

Totuși, fragmentele descoperite pe fundul mării au confirmat că submersibilul suferise o defecțiune catastrofală la mai puțin de 2 ore de la începutul scufundării.

Unul dintre cei care și-au pierdut viața a fost Stockton Rush, CEO-ul OceanGate. Mulți cred acum că obsesia lui pentru a aduce explorarea oceanică în industria turismului de lux a contribuit la acest dezastru „complet evitabil”.

Compania sa privată se lăuda că a fost prima care a dus turiști obișnuiți să vadă Titanic, cu un preț de 250.000 de dolari de persoană.

Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera. Unde se af... Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera. Unde se afla
Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera....
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că încerc să o eclipsez”
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x