Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate

La doar 2 ani după dezastrul OceanGate, când vehiculul submersibil Titan a implodat și a ucis toți oamenii la bord, se pare că un miliardar cunoscut ar plănui o nouă expediție secretă la epava Titanicului.

În dezastrul OceanGate și-au pierdut viața inclusiv un miliardar și fiul său, scrie Daily Mail.

Sursele nu au dezvăluit exact ce miliardar vrea să viziteze acum epava Titanicului, dar că expediția ar fi planificată de mai mult timp.

Pe Internet au apărut mai multe teorii despre cine ar fi acest miliardar.

Surse din industrie susțin că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului. Numele individului nu a fost dezvăluit, dar plănuiește să coboare la o adâncime de 3.8 kilometri în ocean pentru a vizita epava Titanicului „în câteva săptămâni".

Expediția ar avea loc la puțin peste 2 ani după misiunea fatală a companiei OceanGate. Atunci, submarinul Titan a explodat în timpul unei scufundări spre faimoasa epavă.

Fragmente ale vehiculului au fost găsite pe fundul Oceanului Atlantic de Nord. Experții au stabilit că submersibilul a făcut implozie în timpul coborârii. Au concluzionat că cei 5 pasageri au murit instant.

De atunci, Titanicul, scufundat în 1912, a rămas neatins de oameni. Dar se pare că epava încă atrage atenția miliardarilor.

Circulă zvonuri în rândul exploratorilor oceanici de elită despre o nouă expediție, dar detaliile sunt ținute secrete.

„Ce pot să vă spun este că e vorba de un miliardar,” a declarat o sursă pentru New York Post. „Coborârea va costa 10 milioane de dolari. I-ai recunoaște numele. Va dori să anunțe că este prima persoană care merge la Titanic după tragedie.”

Acum că s-a aflat că un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului, pe rețelele de socializare au apărut numeroase teorii despre cine ar putea fi vorba.

Expediția cu submersibilul Titan s-a încheiat devastator

Pe platforma X, oamenii speculează despre cine ar putea fi miliardarul misterios. Printre cei menționați sunt Elon Musk, Jeff Bezos și omul de afaceri american Larry Connor.

Lumea a aflat pentru prima dată de submersibilul Titan atunci când o expediție turistică spre epava Titanicului a dispărut în largul coastelor Newfoundland, Canada, în iunie 2023. Timp de 4 zile, echipele de recuperare au încercat să ajungă în zonă și să lanseze o operațiune de salvare.

Rapoartele despre zgomote subcvatice i-au făcut pe mulți să creadă că vehiculul pierduse alimentarea, dar că pasagerii erau încă în viață.

Totuși, fragmentele descoperite pe fundul mării au confirmat că submersibilul suferise o defecțiune catastrofală la mai puțin de 2 ore de la începutul scufundării.

Unul dintre cei care și-au pierdut viața a fost Stockton Rush, CEO-ul OceanGate. Mulți cred acum că obsesia lui pentru a aduce explorarea oceanică în industria turismului de lux a contribuit la acest dezastru „complet evitabil”.

Compania sa privată se lăuda că a fost prima care a dus turiști obișnuiți să vadă Titanic, cu un preț de 250.000 de dolari de persoană.