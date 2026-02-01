Cum arată astăzi Angelique Boyer din telenovela „Teresa”. Cu cine se iubește celebra actriță

În urmă cu 15 ani, Angelique Boyer cucerea inimile telespectatorilor cu rolul principal din telenovela „Teresa”. În prezent, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, celebra actriță păstrându-și trăsăturilor care au consacrat-o. Iată ce mai face și cu ce se ocupă!

Cum arată astăzi Angelique Boyer din telenovela „Teresa”. Nu o să-ți vină să crezi cu cine se iubește celebra actriță în prezent | Profimedia

Rolul principal din producția „Teresa” a propulsat-o pe Angelique Boyer în topul celor mai iubite actrițe de telenovele din lume. La 15 ani de la lansarea serialului care a transformat-o într-o vedetă internațională, Angelique Boyer continuă să fie la fel de frumoasă.

Ce mai face și cum arată astăzi Angelique Boyer

Angelique Monique-Paulette Boyer Rousseau s-a născut pe 4 iulie 1988, în Saint-Claude, Franța. Deși originile ei sunt europene, destinul o aștepta la mii de kilometri distanță. Și-a construit cariera în Mexic, unde a devenit una dintre cele mai populare actrițe de telenovele. Talentul, carisma, dar și trăsăturile angelice au propulsat-o rapid în preferințele publicului.

Angelique Boyer a cucerit publicul latino-american încă din adolescență, odată cu apariția în telenovela „Rebelde”, producție care i-a deschis drumul spre succes.

Însă, rolul care a consacrat-o a fost cel al Teresei Chavez din telenovela „Teresa” (2010–2011), unde a interpretat personajul principal.

Ulterior, a continuat să impresioneze în producții de succes precum „Lo que la vida me robo” (2013–2014) și „Amar a muerte” (2018–2019).

La 37 de ani, Angelique Boyer este în continuare activă și se bucură de o carieră de succes. Actrița este foarte prezentă pe rețelele de socializare, unde își ține fanii la curent cu proiectele sale profesionale, ședințele foto, momentele de pe platourile de filmare, dar și din viața personală.

Angelique Boyer trăiește, din 2014, o frumoasă poveste de dragoste alături de Sebastian Rulli, partenerul ei din telenovela „Teresa”, unde acesta l-a interpretat pe Arturo de la Barrera Azuela.

În prezent, Angelique Boyer continuă să strălucească în lumea telenovelelor și filmează pentru producția „Domenica Montero”, potrivit unei surse.

Momentul care i-a schimbat viața lui Angelique Boyer

La doar doi ani, Angelique Boyer și familia ei s-au stabilit în Mexic, o mutare care le-a schimbat viața. Tatăl ei, Patrick Boyer, este francez, iar mama, Sylvie Rousseau, este originară din Mexic.

Această schimbare i-a oferit lui Angelique Boyer o educație profund biculturală. La doar patru ani, ea făcea deja modeling, iar, curând, a început pregătirea la prestigiosul Centro de Educacion Artística (CEA) al Televisei. Absolvind la doar 12 ani, debutul ei timpuriu în actorie i-a pus bazele unei cariere remarcabile și durabile în televiziune și film, potrivit BollywoodShaadis.

Intrarea lui Angelique Boyer în lumea divertismentului a fost rapidă și sigură, la fel ca personajele pe care urma să le interpreteze. Primul ei rol oficial a fost în 2004, la vârsta de 16 ani, când a obținut un rol secundar în drama pentru adolescenți „Corazones al limite”.