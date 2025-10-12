Antena Căutare
Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani! Actorii Angelique Boyer și Juan Carlos Colombo, reuniune emoționantă

Așa arată acum actorii care au jucat rolurile de tată și fiică în telenovela din 2010.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 12 Octombrie 2025, 16:15 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 15:37
Angelique Boyer este o actriță mexicană cu rădăcini franceze | Getty Images

Teresa ajunge la spital unde se află mama ei și, pe neașteptate, descoperă că tatăl ei lucrează acolo… ca portar! Ea îl privește cu ochii mari de uimire și îi este rușine de el, mai ales că este însoțită de magnatul Arturo de la Barrera.

Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani

Scena este una dintre cele mai revoltătoare din telenovela „Teresa”, avându-i în rolurile principale pe Angelique Boyer și Sebastián Rulli. În rolul tatălui Teresei joacă marele actor Juan Carlos Colombo.

Chimia pe care Boyer și Colombo au creat-o prin intermediul personajelor lor a fost esențială pentru succesul telenovelei. Mândria ei contrasta puternic cu umilința lui, mereu gata să creadă minciunile fiicei… până când adevărul iese la iveală, iar el suferă un infarct care îi curmă viața.

Angelique Boyer filmează în prezent pentru noua sa telenovelă, „Domenica Montero”, iar producătorul Carlos Bardasano a avut inițiativa de a-l aduce pe Colombo pentru a interpreta rolul secundar al unui preot.

În 2011, Angelique Boyer, actriță mexicană cu rădăcini franceze, a cucerit publicul cu rolul negativ și extrem de seducător din telenovela „Teresa”. Avea doar 20 de ani când a acceptat acest rol, care avea să o propulseze în lumea telenovelelor, alături de actualul ei partener, Sebastian Rulli.

Regina telenovelelor mexicane, în centrul unor zvonuri îngrozitoare

Angelique Boyer este una dintre cele mai cunoscute actrițe din telenovelele spaniole. După rolul care a consacrat-o în „Rebelde”, ea a cucerit criticii și publicul cu rolul Teresei, o anti-eroină ambițioasă, al cărei caracter complex a transformat-o într-o figură iconică. Succesul ei a continuat în seriale precum „Abismo de pasión”, „Lo que la vida me robó”, „Tres veces Ana” și, mai recent, „El extraño retorno de Diana Salazar”.

La mijlocul anului 2025, Angelique s-a aflat în centrul unui zvon viral despre moartea ei. Pe rețelele sociale au început să circule informații fabricate, care susțineau că ar fi murit într-un accident. Totuși, aceste zvonuri au fost rapid demontate de surse credibile.

Între timp, Angelique și-a continuat activitatea și joacă în prezent în „El extraño retorno de Diana Salazar”, un succes major pe ViX. Tot în 2025, va fi protagonista unei reinterpretări moderne a serialului „Doménica Montero”.

Momentul care i-a schimbat viața lui Angelique Boyer

Angelique Monique-Paulette Boyer Rousseau s-a născut pe 4 iulie 1988, în mica localitate franceză Saint-Claude, din regiunea Jura. Deși originile ei sunt europene, destinul o aștepta la mii de kilometri distanță.

La doar doi ani, Angelique și familia ei s-au stabilit în Mexic, o mutare care le-a schimbat viața. Tatăl ei, Patrick Boyer, este francez, iar mama, Sylvie Rousseau, este originară din Mexic.

Această schimbare i-a oferit lui Angelique o educație profund biculturală. La doar patru ani, ea făcea deja modeling, iar curând a început pregătirea la prestigiosul Centro de Educación Artística (CEA) al Televisei. Absolvind la doar 12 ani, debutul ei timpuriu în actorie i-a pus bazele unei cariere remarcabile și durabile în televiziune și film, notează BollywoodShaadis.

Angelique Boyer pe scenă, acceptând un permiu
Angelique Boyer și Sebastián Rulli îmbrăcați elegant, participând la un eveniment
Angelique Boyer și Sebastián Rulli îmbrăcați elegant, participând la un eveniment

Intrarea lui Angelique Boyer în lumea divertismentului a fost rapidă și sigură, la fel ca personajele pe care urma să le interpreteze. Primul ei rol oficial a fost în 2004, la vârsta de 16 ani, când a obținut un rol secundar în drama pentru adolescenți „Corazones al límite”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






