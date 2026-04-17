Marlene Favela a avut o traiectorie specială în lumea telenovelelor și în continuare este una dintre cele mai iubite actrițe.

În prezent vedeta are 49 de ani și este una dintre cele mai cunoscute actrițe din Mexic. A debutat ca model și ulterior a descoperit că actoria este meseria pe care se poate baza. De asemenea, este mama unei fetițe din căsătoria cu George Seely. Cei doi au divorțat în 2020.

În telenovela Gata Salvaje a jucat alături de Mario Cimarro, Carolina Tejera, Frances Ondiviela, Marjorie de Sousa, Mara Croatto, printre alții.

Cum arată astăzi Marlene Favela din telenovela „Gata Salvaje”

Marlene Favela este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de telenovele. A jucat în multe producții îndrăgite de către fani, iar printre acestea se numără și Gata Salvaje. În prezent este mama unei fiice care în curând va împlini 7 ani. De-a lungul timpului, actrița a celebrat momentele frumoase împreună cu fiica sa și nu a lăsat nimic la voia întâmplării.

Printre telenovelele în care a jucat se numără El maleficio, aceasta fiind cea mai recentă dintre ele. Rubi este o altă producție în care a putut fi urmărită. A avut premiera în 2004. De asemenea, Contra viento y marea din 2005 i-a adus un alt succes internațional.

Pe plan personal, Marlene Favela a fost căsătorită cu George Seely, însă cei doi au divorțat în 2020. În mediul online este foarte activă. Are 7 milioane de prieteni virtuali pe pagina personală, acolo unde publică de cele mai multe ori imagini și filmulețe din cadrul a ceea ce trăiește pe plan personal și profesional.

De când a divorțat de tatăl fiicei sale, aceasta nu a mai părut să aibă legături amoroase sau să vorbească în presă despre acestea.

Marlene Favela a jucat într-un film de comedie în 2008

Ți-o poți imagina pe Marlene Favela vorbind cu accent dominican? Actrița originară din Durango a vorbit despre această experiență, și a oferit toate detaliile despre acest proiect.

„O interpretez pe Elena, iubita personajului principal. Este o comedie romantică despre o problemă socială din Republica Dominicană — copiii care joacă baseball și consumă substanțe interzise și tot ceea ce implică această situație. Este un film ușor, dar cu un mesaj.

Povestea urmărește un tânăr care ajunge în ligile mari, însă, din cauza situației, cariera lui se prăbușește. Este un mesaj adresat tinerilor, dar este și o poveste de dragoste.

Elena este mexicană, dar a trăit acolo [în Republica Dominicană] toată viața, iar pentru mine a fost foarte distractiv să trebuiască să vorbesc cu accent dominican.”, a declarat vedeta, arată acest site.