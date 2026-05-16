Cum arată Can Yaman fără barbă. Fanele au fost surprinse când l-au văzut pe actorul lor preferat

Can Yaman a publicat un filmuleț și câteva fotografii în care apare fără barbă. O transformare incredibilă pentru actorul turc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 16 Mai 2026, 08:55 | Actualizat Sambata, 16 Mai 2026, 09:05
Actorul turc Can Yaman, unul dintre cei mai apreciați și urmăriți artiști ai momentului, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a decis să își schimbe complet imaginea.

Cum arată Can Yaman fără barbă

Starul și-a ras barba și mustața, iar noul său look a devenit imediat subiect de discuție printre admiratori.

Unii fani au apreciat schimbarea și au spus că actorul arată mai tânăr și mai elegant, în timp ce alții consideră că stilul cu barbă îl avantaja mai mult. Indiferent de opinii, apariția lui Can Yaman continuă să atragă atenția oriunde merge, actorul fiind considerat unul dintre cei mai carismatici artiști ai generației sale.

Puțini știu însă că actoria nu a făcut parte din planurile sale inițiale. Înainte de a deveni celebru, Can Yaman a studiat Dreptul și își construia o carieră în domeniu. Prietenii au fost cei care l-au încurajat să încerce lumea televiziunii, iar această decizie i-a schimbat complet viața.

După ce s-a înscris la cursuri de actorie, aspectul său fizic și prezența scenică au atras rapid atenția producătorilor. În 2014 a obținut primul său rol important, iar în doar câțiva ani a devenit unul dintre cei mai populari actori din Turcia. Succesul internațional a venit în 2018, iar de atunci Can Yaman a fost implicat în numeroase proiecte internaționale.

Cel mai nou proiect al său este drama istorică „El Turco”, o producție ambițioasă care l-a adus în Spania. Actorul a impresionat publicul spaniol nu doar prin aparițiile sale, ci și prin faptul că vorbește fluent limba spaniolă, arată acest site.

Can Yaman a povestit un moment din copilărie

În cadrul emisiunii spaniole „El Hormiguero”, prezentatorul Pablo Motos a glumit spunând că a citit că actorul era „foarte urât” când era bebeluș. Can Yaman a râs și a povestit că s-a născut cu foarte mult păr. „Tatăl meu le-a spus doctorilor că sigur au încurcat copiii, pentru că nu semănam cu el”, a spus actorul amuzat.

Hotărât să își construiască o carieră și în Spania, Can Yaman a studiat limba spaniolă timp de un an, mergând la cursuri cinci zile pe săptămână, câte patru ore pe zi. Eforturile sale au dat rezultate, iar actorul a filmat deja producția „El laberinto de las mariposas” integral în limba spaniolă.

Prin talent, disciplină și carismă, Can Yaman continuă să cucerească publicul internațional și să își consolideze statutul de superstar global.

