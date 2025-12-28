Cum arată casa în care a copilărit chef Orlando Zaharia. Ce imagine emoționantă a publicat juratul de la Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia a publicat o imagine emoționantă pe rețelele sociale. Juratul de la Chefi la cuțite le-a arătat fanilor casa în care a copilărit.

Deși este discret când vine vorba de viața personală, chef Orlando Zaharia nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente pentru el. Recent, juratul de la Chefi la cuțite a emoționat fanii cu o postare copleșitoare.

Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și a publicat o imagine cu locuința în care a copilărit, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Fotografia a strâns mai bine de 16 mii de like-uri, dar și o mulțime de reacții din partea internauților.

Cum arată casa în care a copilărit chef Orlando Zaharia

Chef Orlando Zaharia își aduce aminte cu drag de copilărie, dar și de momentele petrecute în casa bunicilor. La vârsta de 46 de ani, juratul de la Chefi la cuțite nu uită să viziteze locul în care a copilărit și crescut.

Chiar după Crăciun, acesta a mers direct în locuința în care a învățat să gătească de la bunica lui. Mai mult, chef Orlando Zaharia a făcut și o fotografie emoționantă în fața casei, iar mai apoi a postat-o pe contul de Instagram. În dreptul imaginii a adăugat și o descriere copleșitoare.

„Nu e o poză bună, dar înseamnă foarte mult pentru mine pentru că asta e casa copilăriei mele, locul cel mai frumos de pe Pământ”, a scris el, vizibil copleșit.

Postarea juratului de la Chefi la cuțite i-a emoționat până și pe urmăritorii de pe Instagram, generând și câteva comentarii.

„Casa părintească nu se vinde”, „Casa părintească este cea mai de preț amintire”, „Cea mai frumoasă fotografie, dau like din inimă”, „Este superbă fotografia, chef!” sau „Așa este! Este locul care nu se uită niciodată!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Chef Orlando Zaharia, dezvăluiri emoționante despre bunica lui și copilărie

Chef Orlando Zaharia vorbește cu emoție în glas despre copilărie și bunica lui. Juratul de la Chefi la cuțite are o relație specială cu cea care l-a crescut.

„Bunica mea e un exemplu de disciplină și forță, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă o am alături de mine.

Când eram mic, îmi amintesc că ea se trezea mereu la 3.30, maxim 4 și înainte să plece la câmp, făcea toate treburile prin curte, după care ne lăsa totul pregătit pentru grădiniță sau școală: haine, mâncare.

Dacă aveam și noi vreo treabă în ziua respectivă, la 5 eram în picioare. Mai târziu, mi-am dat seama că programul ăsta, rigurozitatea cu care ea făcea lucrurile, mi-au fost de mare ajutor în viață”, a dezvăluit juratul de la Chefi la cuțite, potrivit click.ro.

„Îmi făcea multe feluri de mâncare bunica. Îmi plăcea, în perioada în care ieșeau cartofii, mâncărica de cartofi cu cărniță de pui. Nu o să uit niciodată! Îmi făcea pui la ceaun băgat în sobă. Adică făcea puiul, îl condimenta, îl punea la ceaun și îl băga în sobă. Te lingeai pe degete!

Îmi făcea niște gogoși delicioase și cornulețele cu untură de porc. Apoi, avea niște biscuiți făcuți la mașina de tocat, ieșeau steluțe așa. Iar, carnea aia la garniță era vis, iar în prăjeala de la carne punea mămăligă. Apoi ciorbe! Ciorba de lobodă cu lapte prins, mie nu-mi prea plăcea dar ea zicea să mănânc trufandale ca sa schimb sângele. Era o demență!”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus, în urmă cu aproximativ un an.